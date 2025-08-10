Starlite sin Antonio Banderas pero con Victoria Federica, Paula Echevarría, María José Suarez o la ex ministra Reyes Maroto: noche de Vips en Marbella

Beatriz Cortázar Marbella

Este año había más nerviosismo de lo habitual en la gala de Starlite de Marbella debido a la ausencia justificada de su protagonista más especial. Antonio Banderas no ha estado por motivos de trabajo. Un rodaje en Londres le ha obligado a perderse por primera vez en muchos años su gran fiesta del verano, que además coincide con su cumpleaños.

Antonio está involucrado hasta las cejas con la gala benéfica de Starlite y, por eso, suele bloquear su agenda para acompañar a su amiga Sandra García Sanjuán en una noche única que sirve para recaudar fondos y colaborar con las distintas fundaciones que apoyan. Pero el trabajo, esta vez, le ha hecho ausentarse; no así a su novia Nicole Kimpel, que acudió despampanante con un vestido rosa y comentó lo feliz y encantada que sigue con su Antonio.

Aunque siempre hay rumores de boda, la propia Nicole confesó que no tienen necesidad de pasar por ese trámite, pero sí ganas de hacer una fiesta con muchos amigos para celebrar su amor. En la familia, la próxima boda será la que protagonice la hija de Antonio, y en esos preparativos están hoy más que volcados. Nicole coincidió con su "cuñado" Javier Banderas y juntos hicieron lo imposible para evitar que la ausencia de Banderas fuera demasiado notoria.

Pero la alfombra roja de Starlite sigue siendo la más cotizada de las noches del verano. Marbella revive su glamour y su poderío de famosos con un desfile de nombres conocidos que reúne entre sus mesas a muchos rostros de portada. Desde Gunilla von Bismarck, que este año acudió con cierta tristeza en los ojos al ser la primera vez que lo hacía sin el amor de su vida, su difunto marido Luis Ortiz. "En breve me iré a Suiza, porque aquí estoy pasando mucho calor", me aseguró nada más aparecer en la gala.

Lo hizo vestida con un diseño dorado y con una espectacular máscara, porque la noche iba precisamente de máscaras y de guiños. El actor turco Kerem Bürsin encabezó la lista de los premiados, entre los que también figuraban Lucy Doughty, Ismael Cala, Pedro Rodríguez y Begoña Arana Álvarez, todos galardonados por la labor social que cada uno realiza. Las televisivas Cayetana Guillén Cuervo y Valeria Mazza fueron las encargadas de presentar la gala, en la que hubo actuaciones de Juan Peña, el grupo Los Alpresa, Marilia Andrés y Fátima Flórez.

Paula Echevarría del brazo de su marido, Miguel Torres

Encantadora como siempre, y con la resaca todavía de la fiesta de su 48 cumpleaños, apareció Paula Echevarría del brazo de su marido, Miguel Torres. Se nota que están felices y les va de cine. Paula fue de las más atrevidas con su máscara, mientras Miguel lucía un traje del diseñador Félix Ramiro, que esa noche vistió a 18 asistentes. En la alfombra roja, Paula coincidió con una esquiva Victoria Federica, que sigue sin querer abrir la boca delante de la prensa; como mucho, posa y sale disparada en cuanto ve los micrófonos. Esta vez, Victoria Federica recuperó su melena lisa, dejando atrás el peinado de trencitas a lo Bo Derek que había llevado en días pasados y con el que no se había visto favorecida en algunas imágenes.

María José Suárez tiene un amigo entrañable y Banderas tiene tres rodajes al retortero

Divertido hubiera sido ver el saludo entre la modelo María José Suárez y la actriz Hiba Abouk. Digo divertido porque, aunque las dos coincidieron tanto en el hotel como en la fiesta, se evitaron con cierta discreción, y es que seguramente no les apetece recordar su experiencia con Álvaro Muñoz Escassi. María José quiso avisar a Hiba en su momento del escándalo que se avecinaba tras su ruptura con el jinete, pero eso no significa que entre ellas haya surgido una estrecha amistad. Sí, sí: María José, en breve, viajará hasta México para reunirse con su amigo entrañable, al que no califica de novio, sino de una persona con la que disfruta y lo pasa bien. De momento.

Fiel a esta gala, también acudió la exministra socialista Reyes Maroto, que coincidió con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP). Al menos por una noche, las diferencias políticas se quedaron en la puerta. Asiduo también es Jaime Martínez Bordiú, que acudió con su mujer, Marta, involucrada de lleno en las noches de Starlite. Jaime está saturado de lo que considera campañas continuas contra su familia, en concreto con la última que se ha emprendido con la casa de su abuela en Galicia. En cuanto al pleito que tienen por el Pazo de Meirás, confía en que el Tribunal Supremo les acabe dando la razón. En esa lucha andan.

Carmen Lomana con su amigo Dany San Martín; José Miguel Carrillo de Albornoz, con la pintora Guiomar Álvarez de Toledo, que en este momento tiene una exposición en Sotogrande; el joyero Miguel Mas, con una esmeralda que quitaba el hipo; o la princesa Beatriz de Orleans, con un elegantísimo vestido en tono aguamarina, fueron parte de una larguísima lista de asistentes a una cena que costaba el cubierto 1.000 € y que se alargó hasta bien entrada la noche.

Banderas, al final, apareció, pero fue en un vídeo que mandó para la ocasión, en el que confesó que le han coincidido tres rodajes a la vez y le ha sido imposible acompañar a Sandra García Sanjuán en la que es su gran noche. Aunque fuera en la pantalla, Antonio estuvo en la fiesta y hasta se mostró muy cariñoso con Nicole por representarle esa noche y perderse su cumpleaños.