Quién es Carmen Ballesteros, la sobrina de Ana Botín y amiga de Paula Echevarría que ya es madre primeriza

Ana Botín (64) sonríe estos días gracias a su sobrina, la hija menor de Severiano Ballesteros, el gran golfista, y Carmen Botín O'Shea, hermana de la presidenta del Banco Santander. Fue la propia Carmen Ballesteros (31), con más de 18.000 seguidores en Instagram, la que hace unos días anunció la noticia del nacimiento en su cuenta Instagram. "Salvaje y mágico", escribió junto a una foto desde el hospital.

También indicó la fecha de nacimiento de la criatura. Llegó al mundo el pasado viernes 8 de agosto y el padre es Juan Diego García, farmaceútico y el novio de Carmen desde la adolescencia. Fue en mayo del año pasado cuando ambos se casaron en la finca familiar de Puente San Miguel de Cantabria, donde reposan los restos de su abuelo Emilio.

En el muro de los comentarios, la sobrina de Ana Botín se encontró algunas felicitaciones muy especiales. Entre ellas, la de su gran amiga Paula Echevarría: "¡Felicidades guapa! ¡A disfrutar de esta nueva etapa!". Miguel Torres también se sumó a las felicitaciones: "Felicidades. A disfrutar a tope de lo más bonito de la vida".

Quién es Carmen Ballesteros

Carmen Ballesteros, que además de sobrina es ahijada de Ana Botín, ha elegido para su pequeño el nombre más especial de todos: "Baby Seve, te esperamos", escribió en marzo, cuando la propia Carmen anunció en sus redes el embarazo. Carmen recuerda a su padre cada día, tanto es así que está al frente de la fundación que lleva el nombre del legendario golfista, que murió en mayo de 2011 a causa de un tumor cerebral a los 54 años, dejando al mundo del deporte desolado.

Y quien también sonríe con la llegada del pequeño al mundo son los hermanos de Carmen, Javier y Miguel Ballesteros. Los tres, en 2009, crearon la fundación de la que tan orgullosos se sienten. Frecuentes son los recuerdos que llegan a la mente de los tres sobre aquellas vivencias que compartieron desde niños en la casa familiar de Pedreña. No es la única actividad de Carmen, pues también está detrás de la firma de ropa Seve Collection para jugadores y amantes (como ella) del golf y trabaja en la marca de jets, yates, villas y estilo de vida Yûgen Group. Estudió Marketing en la American International University de Londres y antes de sus trabajos actuales, también desempeñó labores para Hugo Boss.