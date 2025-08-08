Exclusiva: David Bustamante y Yana Olina dejan su casoplón y se van a vivir de alquiler: ¿necesidad de liquidez, un paso en su vida o transición?

David Bustamante ha hecho las maletas, pero esta vez no ha sido para irse de gira. El cantante se ha mudado, aunque no muy lejos. El cántabro ha dejado el adosado donde vivía con Yana Olina, en Boadilla del Monte y valorado en más de un millón de euros, para instalarse en un nuevo chalé en la misma zona. La nueva vivienda, de alquiler —lo que podría indicar que se trata de algo temporal—, tiene características muy similares a la anterior: es cómoda, luminosa y cuenta con jardín, aunque carece de piscina privada, como sí tenía la anterior. Un lugar ideal para descansar entre concierto y concierto.

Aunque el cambio no ha sido radical, sí simboliza una nueva etapa para el artista, marcada por la estabilidad junto a su novia y una vida más pausada que en años anteriores, cuando abundaban las fiestas y los eventos públicos. La anterior casa era un adosado en una urbanización tranquila con zonas comunes, donde Bustamante se instaló tras su sonada separación de Paula Echevarría en 2017. Con la actriz compartió más de una década de relación y tiene una hija en común, Daniella, que ya tiene 16 años. Aquel adiós supuso un punto de inflexión en la vida del cantante, que desde entonces ha reconstruido su vida personal lejos de la intensidad mediática de la protagonista de Velvet.

Bailando con su estrella desde hace siete años

Fue precisamente poco después de ese capítulo cuando Yana Olina (37) apareció en su vida. La bailarina y él se conocieron en el programa Bailando con las estrellas, en 2018, donde no solo formaron una pareja artística ganadora, sino también una relación sentimental que hoy sigue fuerte, pese a algunas crisis. Además, Yana forma parte de su equipo de trabajo: le acompaña en sus actuaciones, le asesora en lo escénico y se ha convertido en un apoyo fundamental tanto en lo personal como en lo profesional.

La decisión de mantenerse en Boadilla no es casual. Bustamante está encantado con la zona, donde disfruta de tranquilidad, privacidad y la cercanía de varios de sus grandes amigos del panorama musical: Pablo López, Vanesa Martín y Manuel Carrasco también residen en este exclusivo municipio madrileño. En lo profesional, Bustamante mantiene con su carrera, aunque su ritmo de conciertos ya no es tan frenético como en sus años de mayor éxito comercial.

Este verano mantiene varias fechas cerradas por toda España, en una gira que combina sus grandes éxitos con temas más recientes y en la que sigue contando con el respaldo de su público más fiel. Un público que, además, le ha defendido de las recientes críticas sobre su aspecto físico en redes. Algunos comentaron que en sus últimos conciertos se le veía cansado y con un aumento de peso, algo que no se aprecia en las imágenes que él mismo comparte en Instagram. En ellas incluso se le ve disfrutando y entrenando junto a Yana, quien, como exbailarina, conserva una forma física espléndida.