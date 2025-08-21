Cayetano Rivera anuncia que vuelve a los ruedos tras su drama con la Policía: "La espera ha sido larga"

El verano se le ha presentado complicado a Cayetano Rivera y no solo porque empezara con mal pie tras su ruptura con la presentadora lusa Maria Cerqueira, la cual conocimos en mayo tras dos años de relación, sino también por el altercado que protagonizó en la madrugada del 30 de junio con unos agentes de policía en una hamburguesería de Atocha, así como por la cancelación de varios de sus festejos debido a su estado físico, y también anímico. Recordemos que esta es la última temporada del hermano de Fran Rivera, que anunció su retirada a finales de noviembre del año pasado.

Fue el pasado 14 de agosto cuando canceló las que eran sus dos próximas corridas: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga", escribió entonces el ex de Eva González en redes sociales. "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo", añadió. "Gracias por vuestra comprensión y confianza", sentenció.

Hola a todos,

Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este Sábado 23 reaparezco en Tomelloso.

La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre.

¡Nos vemos en la plaza! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 20, 2025

Y ahora, justo una semana después, reaparece con otro comunicado pero anunciando mejores noticias para él y para quienes le siguen en las plazas. El diestro, que cumple los 49 el próximo 13 de enero, comunicó este miércoles, 20 de agosto: "Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!", ha anunciado en X. A la cita de Tomelloso, además, se suman las que tiene previstas el 28 de agosto en Cuenca, el 30 de agosto en Tarazona de Aragón (Zaragoza) y el 7 de septiembre en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Fran Rivera, sobre su hermano, confesó en otoño de 2023: "Es muy buen torero y transmite mucho. Tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega, eh, se entrega a los toros mucho, pero es que es muy torpe". Y después, el marido de Lourdes Montes matizó como buenamente pudo o supo: "No, es broma. Y le cogen muchos los toros porque es muy torpe, muy flojo. Cuanto tiene que meter apoyo lo mete, pero es muy buen torero, da igual".

Y mientras el torero se prepara para su inminente regreso a los ruedos, sigue sin resolverse su asunto con la Policía. Posteriormente a su detención y la noche que pasó en el calabozo de la comisaría de Centro de Madrid, Cayetano presentó una denuncia por lo que dice que fue una detención ilegal, alegando que la actuación del cuerpo policial fue desproporcionada y que sufrió lesiones durante lo ocurrido.

Cayetano fue acusado de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, que acudieron después de que el hijo de Carmina Ordoñez y Paquirri protagonizara un altercado con empleados del establecimiento.