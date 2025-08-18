La mujer con la que Cayetano Rivera pasa un rato divertido en Sotogrande tras su ruptura con Maria Cerqueira y su altercado con la policía

No es un secreto que el torero esté atravesando uno de los veranos más complicados de su vida. Comenzó con su ruptura con la presentadora portuguesa María Cerqueira (con la que llevaba tres años saliendo), continuó con el polémico enfrentamiento con la policía en el centro de Madrid que terminó con él en los calabozos y una denuncia cruzada y se coronó con un accidente en el burladero mientras entrenaba para regresar a los ruedos. Y este jueves, además, Cayetano Rivera comunicó la peor noticia para todos sus seguidores: cancela sus próximas dos corridas, que se suma a la reciente cancelación de otros festejos.

Pero no todo van a ser lágrimas, ya que se ha visto al ex de Eva González pasando un rato divertido en Sotogrande, uno de sus lugares favoritos para veranear y donde aprovecha para pasar tiempo de calidad con amigos. De hecho, recientemente disfrutó de la tarde junto a un grupo de colegas en el que también se encontraba una chica con quien se mostró muy sonriente.

Este lunes, en el plató de TardeAR han bromeado y se han preguntado sobre la naturaleza de la relación entre ambos. Y ante la insistencia, su primo Canales Rivera ha contestado jocoso: "Él es mi primo, ella puede ser mi prima también". Ante las risas de sus compañeros, Marisa Martín Blázquez ha descartado que entre el torero y la muchacha de la foto haya aflorado una relación sentimental: "Lo que me dicen es que es un grupo de amigos que estaban cenando", ha asegurado la periodista.

La última temporada del diestro en los ruedos

Como decíamos, el pasado jueves anunció la cancelación de dos corridas: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga", explicó el padre de Lucía Rivera y el pequeño Caye en redes sociales. "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo", añadió. "Gracias por vuestra comprensión y confianza", finalizó.

Cayetano se encuentra muy abatido por este nuevo inconveniente, pues esta temporada taurina era su despedida oficial de los ruedos y no está siendo, obviamente, lo gloriosa que esperaba. Él hizo referencia a su estado físico pero su entorno asegura que su estado anímico tampoco es el adecuado para enfrentarse al toro. El episodio policial de la madrugada del pasado 30 de junio ha marcado un antes y un después para Cayetano, que fue detenido en plena calle y trasladado a comisaría, pasando la noche en un calabozo. El atestado policial indica que tuvo que reducirlo porque su actitud era "agresiva", pero Cayetano lo niega y ha interpuesto una demanda contra los agentes por abuso de autoridad y lesiones que está en trámite.

Sus amigos y familiares están volcados en apoyarle en estos momentos, especialmente su hermano, Fran Rivera, y su primo, Canales Rivera: "Lo que me interesa es su estado anímico y físico. No está bien porque se le ha sumado que tenía que haber reaparecido. Está intentando recuperar la temporada, es la última en la que va a vestir de torero. Ha vuelto a recaer en su estado. Se pregunta: '¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?", desveló Canales hace unos días.