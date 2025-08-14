El torero está atravesando uno de los veranos más complicados de su vida. Comenzó con su ruptura con la presentadora portuguesa María Cerqueira (con la que llevaba tres años saliendo), continuó con el polémico enfrentamiento con la policía en el centro de Madrid que terminó con él en los calabozos y una denuncia cruzada y se coronó con un accidente en el burladero mientras entrenaba para regresar a los ruedos. Sin embargo, este jueves, Cayetano Rivera ha comunicado la peor noticia para todos sus seguidores: cancela sus próximas dos corridas.

"Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga", ha explicado el propio torero en redes sociales. "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo", añade. "Gracias por vuestra comprensión y confianza", finaliza.

Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me… pic.twitter.com/o1AcJU83Yb — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 14, 2025

Cayetano se encuentra muy abatido por este nuevo inconveniente, pues esta temporada taurina era su despedida oficial de los ruedos y no está siendo, obviamente, lo gloriosa que esperaba. Él hace referencia a su estado físico pero su entorno asegura que su estado anímico tampoco es el adecuado para enfrentarse al toro. El episodio policial ha marcado un antes y un después para Cayetano, que fue detenido en plena calle y trasladado a comisaría, pasando la noche en un calabozo. El atestado policial indica que tuvo que reducirlo porque su actitud era "agresiva", pero Cayetano lo niega y ha interpuesto una demanda contra los agentes por abuso de autoridad y lesiones que está en trámite.

Sus amigos y familiares están volcados en apoyarle en estos momentos, especialmente su hermano, Fran Rivera, y su primo, Canales Rivera: "Lo que me interesa es su estado anímico y físico. No está bien porque se le ha sumado que tenía que haber reaparecido. Está intentando recuperar la temporada, es la última en la que va a vestir de torero. Ha vuelto a recaer en su estado. Se pregunta: '¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?", desveló el diestro hace unos días.