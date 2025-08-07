Cayetano Rivera, hundido tras su altercado policial en plena despedida de los ruedos: "¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?"

En la madrugada del pasado 30 de junio, Cayetano Rivera vivió un tenso encontronazo con la Policía en un conocido local de comida rápida en pleno centro de Madrid, que terminó con su detención y una noche en el calabozo. Desde entonces, el torero no levanta cabeza. El incidente ha acaparado toda la atención, después de que el diestro diera su versión de los hechos, alegando que la actuación de los agentes fue desproporcionada y que incluso sufrió varias lesiones. El pasado lunes 4 de agosto reapareció ante la prensa y, visiblemente afectado, se limitó a decir: "Podría estar mejor", sin entrar en más detalles. Ahora ha sido su primo, Canales Rivera, quien ha arrojado algo más de luz sobre el delicado momento que atraviesa el hijo de Carmina Ordóñez.

"Lo que me interesa es su estado anímico y físico. No está bien porque se le ha sumado que tenía que haber reaparecido. Está intentando recuperar la temporada, es la última en la que va a vestir de torero. Ha vuelto a recaer en su estado. Se pregunta: '¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?'", ha explicado el primo del diestro este jueves en TardeAR.

El hijo de Teresa Rivera ha confesado, además, que Cayetano está muy afectado después de cómo le trataron en el calabozo y ha insistido en qué no le preocupa hablar con él del tema. "No me da miedo tener cualquier conversación con él. Me interesa él, no el curso que pueda llevar o la denuncia que haya puesto. Lo que más le ha podido afectar es cómo se ha visto tratado en un calabozo. Que te coja un toro entra dentro de la profesión", ha espetado.

También ha querido destacar una cualidad que, según él, siempre ha definido a su primo: "Tener una discusión con Cayetano es imposible. Es un tío muy paciente" ha apuntado, respaldando así unas palabras que ya pronunció en su día Blanca Romero, madre de la hija del torero, Lucía Rivera.

Tal y como ya contó hace unos días Manuel Díaz 'El Cordobés' en Telecinco, este escándalo ha tenido consecuencias directas en la retirada oficial del hijo de Paquirri del mundo del toreo: "Ha dejado de torear. Todo este lío te saca de tu mundo", aseguró. De hecho, el pasado domingo 3 de agosto estaba prevista su reaparición en una corrida en Santander, pero una lesión durante los entrenamientos previos obligó al hermano de Fran Rivera a cancelar su participación.