Eva González respalda a Cayetano Rivera, desaparecido tras su detención: "Claro que lo apoyo, es el padre de mi hijo"

Cayetano Rivera está práctimente desaparecido desde que protagonizara un tenso altercado en un restaurante de comida rápida en Madrid por el que fue detenido y, días más tarde, viajase hasta Mallorca para disfrutar de unos días de desconexión con su hijo Caye y su hija Lucía.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Eva González y ha confesado que apoya por completo al torero en este momento tan delicado de su vida: "Es el papá de mi hijo y claro que lo apoyo, ¿no lo voy a apoyar?". La presentadora de La Voz en Antena 3 ha añadido: "Lo que no me gusta es que digan mentiras porque evidentemente no es asunto mío, pero es el papá de mi hijo y evidentemente lo voy a apoyar".

En cuanto a si es cierto que los hematomas que presentaba Cayetano, que ha cancelado una nueva corrida por accidente en un tentadero, en su rostro eran fruto de un percance en el ruedo y no de su encontronazo con la policía, Eva ha contestado: "No sé, yo no tengo ni idea de eso, la verdad".

Cauta a la hora de desvelar si ha podido hablar con él, "ay, en eso no voy a entrar", sí que ha aprovechado su conversación con Europa Press para desmentir que haya estado en el hospital por estrés: "Igual que tampoco he estado en el hospital, que simplemente me he puesto unas vitaminas para el cansancio y ya está... Yo creo que sacáis todo un poco de contexto", ha sentenciado.

La detención de Cayetano Rivera

El hermano de Fran y Kiko Rivera pasó la madrugada del pasado 30 de junio en el calabozo. El torero, de 48 años, se enfrentó presuntamente al personal de una hamburguesería en Atocha, Madrid, y abandonó el local esposado por desobedecer, según la versión policial, a los agentes que acudieron a la llamada de los trabajadores. Joaquin Moeckel, su abogado, explicó días después que su salud mental era frágil, pues dicho episodio, sumado al revuelo mediático, le hizo sentir "humillado" e incomprendido. Poco se ha sabido de él desde entonces, salvo que viajó a Mallorca y que compartió una imagen un tanto extraña en Instagram.

Cayetano, convertido en titular de todas las crónicas pocas horas después de la detención, respondió con dos comunicados en sus redes sociales pero luego optó por el silencio y que fuera su representante quien se encargara de atender a los medios y de resolver las dudas que se habían suscitado en los últimos días. Desde entonces, permanece atento a un proceso judicial que evoluciona con lentitud. Su propio abogado contó a Informalia que, tras desplazarse al juzgado de plaza de Castilla para solicitar el atestado, le dijeron que tendría que esperar, ya que todavía estaban terminando los del mes de mayo.

En estas semanas, quienes también han hablado al respecto, aunque cautos, han sido su hija Lucía Rivera y su hermano Fran.