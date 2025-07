Cayetano Rivera recupera poco a poco la normalidad tras pasar la madrugada del pasado 30 de junio en el calabozo. El torero, de 48 años, se enfrentó al personal de una hamburguesería en Atocha, Madrid, y abandonó el local esposado por desobedecer, según la versión policial, a los agentes que acudieron a la llamada de los trabajadores. La pasada semana, Joaquin Moeckel, su abogado, explicó que su salud mental era frágil, pues dicho episodio, sumado al revuelo mediático, le hizo sentir "humillado" e incomprendido. Por ello, el ex de Eva González puso rumbo a Mallorca junto a su hijo, en busca de la calma que tanto necesitaba. Este domingo, reapareció en Instagram.

El diestro publicó una fotografía en las historias de la red social donde posaba de una forma un tanto peculiar: en lo que parecía ser un descanso a mitad entrenamiento, el hijo de Carina Ordoñez y Paquirri se sacó un selfi sin camiseta, la cual usó para cubrir su rostro. Recordemos que poco después de producirse el altercado reapareció con moretones en los pómulos. Su hermano Fran explicó después que las marcas se debían, efectivamente, a la retención policial.

Cayetano Rivera posa en su perfil de Instagram.

Cayetano, convertido en titular de todas las crónicas pocas horas después de la detención, respondió con dos comunicados en sus redes sociales pero luego optó por el silencio y que fuera su representante quien se encargara de atender a los medios y de resolver las dudas que se habían suscitado en los últimos días. Desde entonces, permanece atento a un proceso judicial que evoluciona con lentitud. Su propio abogado contó a Informalia hace unos días que, tras desplazarse al juzgado de plaza de Castilla para solicitar el atestado, le dijeron que tendría que esperar, ya que todavía estaban terminando los del mes de mayo.

Mientras tanto, el ex de María Cerqueira, con la que el torero rompió hace solo unos meses, se apoya en su núcleo duro: su hijo, al que trata de mantener al margen de todo esto; y su hermano Fran, que la pasada semana tildaba esta situación de "desagradable" y lanzaba una pulla a los Cuerpos de Seguridad. "Siempre hay gente que mete la pata en todos lados y esa actitud, ese comportamiento, no debe de enturbiar la labor que hacen nuestras fuerzas, pero tampoco debe quedarse en el tintero", dijo, parco en palabras y adoptando una actitud similar a la que presentó Lucía Rivera. "Agresividad cero. No hay ninguna agresividad", dijo la modelo, y añadió: "Él es muy amable. Él nunca entra en estas cosas porque odia todo lo que sea contar su vida. Nunca cuenta nada. Voy a aprender de él, a callarme un poquito". Durante su relación con Blanca Romero, el hijo de Carmina Ordoñez y Paquirri adoptó a Lucía.