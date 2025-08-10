Tana Rivera elude hablar de su ruptura con Manuel Vega pero tranquiliza sobre el estado de salud de su tío Cayetano

Manuel Vega y Tana fueron novios durante casi 4 años: para ella, el empresario parece no existir y de momento no hemos vuelto a verles juntos. La entrevista que concedió a la revista Hola hace semanas, ignoraba la existencia siquiera del hombre que compartió la vida de la nieta de la duquesa de Alba más que ningún otros hasta ahora. Desde que Informalia avanzó la ruptura en primicia no se les ha vuelto a ver juntos. Pero en medio del interés mediático despertado por la familia Rivera tras los últimos acontecimientos, Tana Rivera, separada del que ha sido su novio durante tres años, no habla del final de su romance sí comenta el estado de salud de su tío Cayetano, señalado por ir "ebrio" y empejar a un policía, según consta en el atestado que se filtró, y después del accidente que sufrió recientemente. La joven quiso transmitir calma y restar importancia al incidente, dejando claro que no se trata de nada grave. Pero de su primer verano de soltera no dice nada. Su antiguo amor sencillamente no existe.

"También, está bien, está bien, todo bien. Ha sido un susto, pero está bien. Se ha roto un dedo", afirmó con naturalidad y una sonrisa. Sus palabras buscan zanjar cualquier preocupación y confirmar que el torero se recupera sin mayores complicaciones.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo también aprovechó para informar sobre cómo se encuentra Francisco Rivera, asegurando que "mi padre, muy bien. En mi casa estamos todos muy bien, gracias a Dios". De esta manera, la hija nieta de Carmina Ordóñez lanza un mensaje de tranquilidad sobre el buen momento que vive su entorno familiar.

Durante el breve encuentro con los medios, la joven respondió con humor cuando le preguntaron por qué no la acompañaba Manuel, su ex. "Me acompaña mi amiga, ¿no la ves?", dijo entre risas, haciendo referencia a la persona que estaba a su lado en ese momento. Recordemos que Informalia avanzó en primicia

La exclusiva de la ruptura fue avanzada el pasado 7 de julio por Informalia

La imagen de Eugenia Martínez de Irujo abrazando a su hija, Tana Rivera, mientras contemplaban una puesta de sol en Ibiza, adquirió hace poco más de un mes un significado especial. La duquesa de Montoro publicó esa foto en sus redes sociales con la etiqueta "mi ratoncín", acompañada de la canción 'Cómo te quiero', de Rosario. Días después, Eugenia, su marido Narcís Rebollo, Tana y unos amigos contemplaban un hermoso atardecer desde un barco. Sentadas muy juntas, la duquesa de Montoro pasaba su brazo por los hombros de Cayetana para tenerla más cerca y ofrecerle apoyo y comprensión. Y es que la hija mayor de Francisco Rivera estaba algo triste, y sin ánimo, según contaron personas cercanas.

Y es que hace casi tres meses, Cayetana había roto con Manuel Vega, su novio desde hacía casi cuatro años. Ella tiene 25 años; Manuel, diez más. Durante su relación pasaron por algunas crisis, pero esta parece más seria. Hubo un tiempo en que llegaron a vivir juntos, pero esa convivencia no funcionó, y ella tiene su propia casa en Sevilla, donde también trabaja como responsable de eventos en el Grupo Pacífico. Además, este año se estrenó como diseñadora de moda con una colección cápsula para la firma ERAX, creada por Claudia Romero.

Debe de ser complicado mantener una relación sólida con un empresario de la noche como Manuel Vega, cuya familia controla algunos de los locales de ocio más exclusivos de la noche sevillana, entre ellos la discoteca 'Antique Theatro', la más famosa de la ciudad. Por otro lado, Manuel es un hombre sociable, atractivo, con la buena planta que le dan sus raíces gitanas, y gusta mucho a las mujeres. Es, además, muy amigo de Sergio Ramos, con quien comparte su pasión por el fútbol, un deporte que practicó con éxito en su juventud, llegando con el club juvenil del Sevilla a ser campeón de España. Su madre, Pilar Vergas, fue una de las pioneras del fútbol femenino en España, destacando como entrenadora.

Durante la pasada Feria de Abril, Tana y Manuel recorrieron El Real, disfrutaron del ambiente en varias casetas y se les vio en La Maestranza, pero ya entonces en su entorno se hablaba de problemas. Días después de la exclusiva de Informalia, ocurrió un hecho sin precedentes: Tana fue portada de Hola y en una larga entrevista, hablando de sus proyectos empresariales y algunas cuestiones personales, el novio de Tana había desaparecido de su vida: no existía la persona que ha compartido la vida (también en actos públicos) de la única hija de Eugenia.

