Beatriz Archidona (41 años) presume de tipazo con su novio italiano en Ibiza: "Amar, besos y fruta"

Como tantos famosos, Beatriz Archidona ha escogido Ibiza para disfrutar de sus vacaciones de verano junto a su novio, el productor italiano Carlo Danza, con quien estos días se ha dejado ver disfrutando de paseos por la playa e intercambiando gestos de cariño tanto dentro como fuera de las aguas pitiusas. La presentadora de De Viernes se lo ha pasado en grande.

"En la sopa de letras de estas fotos saldría mar, amar, familia, beso, fruta... Vida". Con estas palabras definía la comunicadora hace unos días su paso por la isla balear, donde lució tipazo a sus 41 años, enfundada en un bikini de tonos naranjas y ocres. Combinó su traje de baño con un pareo a juego, un sombrero y unas gafas de sol. En su perfil de Instagram también compartió imágenes de sus hijos en común con el productor: Leo, que llegó al mundo en 2018; y Gabriel, que nació en 2021.

Archidona sale con Danza desde hace 16 años. Junto a algunos amigos, como la presentadora Lorena Castell, la actriz Ana Fernández o el humorista Jorge Cremades, compartieron risas y confidencias sobre las aguas turquesas. "Nunca me han pillado ni me pillarán con una persona famosa. Soy feliz con mi vida anónima", explicaba la presentadora a Informalia.

La comunicadora de Tarragona también aprovecha este verano para disfrutar de tiempo de calidad con su familia. Tiene dos hermanas a las que está muy unida y se comparte una bonita relación con su padre. Su madre falleció, aunque nunca ha hablado de ella. Sí lo hizo en televisión, entre lágrimas, al recordar a su abuela. "Ella es todo lo que yo quiero ser en la vida. Una persona fuerte, luchadora y disfrutona. Con 100 años hacía planes para el verano siguiente", expresó en Telecinco, con visible emoción.