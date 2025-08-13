El gran agosto de Raphael con Natalia Figueroa y sus nietos en Ibiza tras sus meses más duros: los planes relajados del cantante

Raphael, a sus 82 años, es un hombre que ha vuelto a nacer más de una vez y que siempre ha sabido recomponerse de los momentos más duros. La última, a raíz del linfoma cerebral primario que le diagnosticaron tras el susto que se llevó mientras grababa un especial de Navidad de La Revuelta. Tras meses en los que ha estado centrado en su recuperación y tras volver a los escenarios como él sabe a hacer, disfrutando de unas grandes noches, el cantante pasa unas merecidas vacaciones en Ibiza, donde él y su familia tienen uno de sus fortines más preciados.

Ataviado en un look de lo más veraniego y colorido, camisa con motivos florales, pantalón amarillo y deportivas, así es como el cantante aparece en la revista Lecturas este miércoles, enfundado además en un sombrero de color blanco y unas gafas de sol por las calles de la ciudad. Con él, Natalia Figueroa, su hija Alejandra y los hijos de esta, disfrutando de los días de sol y asueto en la preciada casa de la familia en la isla pitiusa. La casa, de 200 metros cuadrados, se encuentra en una urbanización privada de Sant Josep, una de las más exclusivas de la isla. También fueron a la playa, aunque al artista de Linares no le vimos por allí.

Fue el 16 de junio cuando se vivió uno de los días más esperados para el cantante y todo su público, cuando regresó a los escenarios tras sus meses de recuperación por la enfermedad y el tratamiento al que le sometieron. El escenario al que regresó fue uno de los más especiales, el del Teatro Romano de Mérida, el mismo donde todo cantante y actor sueña por pasar, debido a su historia y significado cultural. Un año más, el intérprete de Escándalo se dejó caer por allí, siendo este uno de los más especiales por todo lo que dejó atrás. El pasado 5 de julio, también le vimos en Marbella, con su tour Raphaelísimo, y las siguientes paradas pasan por Elche, Sevilla, Córdoba, Murcia o Barcelona, entre otras ciudades.

"No es una cosa que viera venir. Cuando mi trasplante [de hígado], tuve meses antes para prepararme; uno se va mentalizando, pero esta vez no", confesó hace unos meses en TVE. Hay que recordar que el cantante fue diagnosticado de Hepatitis B en 1985 tras sus problemas con el alcohol, marcando uno de los episodios más complicados y angustiosos de su vida.