Maribel Verdú (54 años) comparte su rutina de ejercicios para lucir tipazo este verano: yoga, paseos y mucho más

A sus 54 años, Maribel Verdú luce una figura espectacular. Así lo ha demostrado este mes de agosto en su perfil de Instagram, donde ha compartido varias fotografías y vídeos donde, enfundada en un elegante bañador negro, posa lanzando un beso al aire y corriendo por la orilla. Y es que la ganadora de dos premios Goya no solo es disciplinada en su trabajo como actriz, sino también en su estilo de vida, en el que el deporte y la buena alimentación son fundamentales para mantener la energía y el ánimo necesarios, así como para conseguir un físico envidiable.

La artista ha hecho del deporte su vía de escape. Lo adapta a cualquier contexto y necesidad, sin caer en excusas. Una muestra de ello es que tanto dentro como fuera de casa practica ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. "Un par de veces a la semana entreno con fuerza funcional: TRX, bandas, fitball... Allá donde esté", explicaba recientemente en una entrevista con Women's Health.

También practica yoga desde hace años y camina "muchísimo". Una fórmula que le proporciona un estilo de vida sano y sostenible a largo plazo, pues le aporta flexibilidad, evita lesiones, mejora su equilibrio y sus ritmos de respiración. Además, se trata de una rutina accesible. Dar paseos regula los niveles de azúcar en sangre, ayuda a controlar el peso y favorece el bienestar emocional. "Normalmente corro en la calle. Siempre voy en playeras, andando a todas partes a buen paso, aunque tarde una hora. Es mi pasión", contaba en conversación con Elle.

Su marido y sus amigos, otro motor

La intérprete de películas como El laberinto del fauno o Belle Époque también encuentra en su marido, el productor Pedro Larrañaga, un motor para lucir esa enorme sonrisa que tanto la caracteriza. Hace unos días rompió con su habitual discreción para compartir una fotografía junto a él. La artista le felicitó por soplar las velas. "Feliz cumpleaños vida mía. La suerte de encontrarte en mi camino. Solo quiero seguir mirándote así", expresó.

La historia de amor entre Maribel Verdú y Pedro Larrañaga comenzó en 1998, cuando se conocieron gracias a Luis Merlo, hermano de Pedro y compañero de reparto de Maribel en la serie Canguros. Se casaron seis meses después en una ceremonia íntima en La Moraleja, Madrid. No han tenido hijos juntos, pero Pedro tiene un hijo de una relación anterior que hizo a Maribel 'abuelastra'. Su relación, que dura ya más de 25 años, es una de las más estables del panorama social y ellos mismos confesaron su secreto: no pasar más de quince días sin verse.

La actriz también se rodea de buenas amistades, como Aitana Sánchez Gijón -una habitual de sus publicaciones en redes sociales, junto con otros famosos como el arquitecto Joaquín Torres o los actores Antonio Resines, Antonio Banderas o Imanol Arias-. Ambas protagonizaron el pasado mes de febrero uno de los momentos más emotivos de la 39º edición de los premios Goya, cuando se dieron un beso sobre el escenario. Verdú entregó a su amiga el Goya de Honor.

Asimismo, el descanso también es fundamental para Verdú, que este año estrenó la serie Cuando nadie nos ve, de Enrique Urbiz. Los ratos de sofá y lectura le permiten desconectar. "Por un lado soy algo hiperactiva, pero después tengo que poner mi cuerpo a cargar. Si no estoy en un rodaje, por las mañanas siempre aprovecho para hacer muchas cosas: recados, ejercicio... Pero por las tardes, me enchufo música y me tiro en el sofá con un libro. Y entonces, cuando llega mi chico del trabajo, ya estoy otra vez al 100%... porque me he recargado".