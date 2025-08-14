Maribel Verdú rompe su regla de oro con una romántica felicitación a su marido, Pedro Larrañaga: "Solo quiero seguir mirándote así"

La protagonista de éxitos como El laberinto del fauno o Belle Époque ha sorprendido a todos sus seguidores con una nueva publicación en redes sociales. Y es que Maribel Verdú, muy celosa de su intimidad, no suele expresar muestras de amor en público hacia su marido, Pedro Larrañaga, pero este jueves ha hecho una excepción por un motivo muy especial: el cumpleaños del productor. La actriz le ha felicitado con un romántico mensaje: "Feliz cumpleaños vida mía. La suerte de encontrarte en mi camino. Solo quiero seguir mirándote así".

El texto acompaña una imagen de ambos durante una cena a la luz de las velas. La cámara captó un momento muy cómplice entre los enamorados, que se miran y sonríen con gran ternura. Los amigos de la pareja se han unido a la felicitación, como Paula Echevarría ("Felicidades Pedro. Parejón que sois"), Silvia Abascal ("Felicidades Pedro. Felicidades a los dos por vuestro encuentro y belleza de camino juntos") o Belén López ("¡Ay, qué parejón sois! Os adoro").

La historia de amor entre Maribel Verdú y Pedro Larrañaga comenzó en 1998, cuando se conocieron gracias a Luis Merlo, hermano de Pedro y compañero de reparto de Maribel en la serie Canguros. Se casaron seis meses después en una ceremonia íntima en La Moraleja, Madrid. No han tenido hijos juntos, pero Pedro tiene un hijo de una relación anterior que hizo a Maribel 'abuelastra'. Su relación, que dura ya más de 25 años, es una de las más estables del panorama social y ellos mismos confesaron su secreto: no pasar más de quince días sin verse.