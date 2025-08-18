Alba Carrillo se abre al amor de la mano de TVE y su nuevo 'Pekin Express': "Habrá un montón de hombres para conocer..."

Alba Carrillo se lanza a un nuevo reto. La ex de Feliciano López y Fonsi Nieto concursará en el nuevo reality de TVE, Hasta el fin del mundo, en el que tendrá que recorrer varios países de América Latina con un presupuesto limitado, sin poder coger aviones y sin dispositivos electrónicos, durante las próximas semanas. En este concurso al más puro estilo Pekin Express participará con otros rostros conocidos, como Cristina Cifuentes, Nia Correira, Jedet y Rocío Carrasco, aunque también tendrá la oportunidad de conocer a nuevas personas. Quién sabe, de hecho, si se tratará de un nuevo amor. La modelo no descarta enamorarse en los dos meses que dure este viaje. Ella misma lo ha confirmado este lunes desde el aeropuerto. El programa arranca las grabaciones en Costa Rica.

Carrillo, que ya está curtida en este tipo de propuestas tras participar en Supervivientes, se siente "muy emocionada" por sumar a la lista esta nueva aventura televisiva de la mano de la Corporación pública tras la cancelación de La familia de la tele, donde colaboró apenas unas semanas. "Como era supersecreto no podía compartirlo, pero ya sí. Creo que voy a conocer a muchísima gente nueva, que eso me encanta, conocer gente, países, culturas, y bueno, y nos vamos a poner un poco al límite, y luego conocer mucho a mi compañera Cristina, y tengo muchas ganas, la verdad, de esta experiencia", ha comentado.

En este sentido, tras ser preguntada por la posibilidad de encontrar un nuevo amor, ha respondido: "Es el primer programa al que voy que no estoy enamorada, entonces... ¿Quién sabe? Todo puede pasar y voy por un montón de países, el mundo es para mí... Yo no sé si voy a ser la más guapa, pero hay un montón de hombres ahí que puedo conocer". Por el momento, tendrá que conformarse con su pareja en el programa, Cristina Cifuentes. "Quiero conocer sobre todo personas, quiero conocer experiencias y, bueno, mi pareja es maravillosa", ha añadido.

Recordemos que su matrimonio más conocido fue con el tenista Feliciano López, de quien se divorció en 2018 -y contra el que, a día de hoy, se despacha a gusto-. Antes de López, tuvo una relación con el piloto de motos Fonsi Nieto, el padre de su hijo Lucas. El último hombre con el que se la relacionó fue el empresario Álex Coves, aunque el noviazgo no cuajó.

Sin pelos en la lengua

Feliz por participar con la que tiene una maravillosa relación desde hace años, Carrillo tendrá entre sus rivales en el reality a una de sus mejores amigas, Rocío Carrasco, aunque, como ha dejado claro, la hija de Rocío Jurado "no puede ser competencia nunca". "Entonces, nos veremos por el camino y disfrutaremos de lo que podamos estar juntas. Y yo le deseo que esté fenomenal y que gane, pues no la mejor, la que llegue primero, pero le deseo todo lo bueno, claro", ha afirmado. Asimismo, está dispuesta a dar guerra: asegura que seguirá dando sus opiniones, gusten o no, sobre los asuntos que le afecten.

A sus 39 años, la modelo demuestra no tener pelos en la lengua, y eso es algo a lo que no está dispuesta a renunciar. Ya lo demostró hace unos días, tras dirigirse a su antigua jefa, la periodista Ana Rosa Quintana; así como también se pronunció sobre los escándalos de corrupción en el Gobierno. "La clase política de este país es una vergüenza y algo tenemos que hacer", afirmó recientemente.