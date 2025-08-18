Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Cifuentes y un fichaje de última hora: TVE arranca la grabación del reality 'Hasta el fin del mundo'

TVE ha comenzado la grabación del reality Hasta el fin del mundo, un concurso al estilo Pekín Express -es la adaptación del formato de la BBC Race Across The World- que presentará Paula Vázquez. En el programa, seis parejas de famosos se embarcan en un viaje que les llevará por toda América Latina durante más de dos meses.

Los participantes tendrán que viajar sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero. En cada episodio, las parejas deben llegar a un checkpoint y firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos. Los concursantes tomarán decisiones sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.

Hasta el fin del mundo, producido por Zeppelin (GH), tendrá como concursantes a Alba Carrillo, que hará pareja con Cristina Cifuentes. Rocío Carrasco competirá con la cantante Anabel Dueñas, mientras que Jedet hará tándem con la youtuber Andrea Compton, fichaje de última hora que sustituye a Rocío Martín Berrocal.

Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos

Yolanda Ramos es una actriz y humorista con más de tres décadas de carrera. Ganadora de múltiples premios de la industria, como el Goya a mejor actriz revelación (Carmina y amén) o el Premio Feroz a mejor actriz de reparto (Paquita Salas), es un referente del humor en España. Ainoa Olivares Ramos, su sobrina, es una joven divertida y con mucha personalidad, muy activa en redes sociales y que sueña con ser actriz, como su tía. Una chica creativa y extrovertida con muchas ganas de comerse el mundo.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes

Alba Carrillo es modelo, presentadora y colaboradora de televisión. Ha participado en otros concursos de TVE, como Bake Off: famosos al horno y diversos magacines de La 1. Cristina Cifuentes fue presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora participa como tertuliana en varios programas de televisión.

Jedet y Andrea Compton

Jedet es actriz, premio Ondas a mejor intérprete femenina de ficción (Veneno), escritora - ha publicado 'Mi último regalo' y 'Efecto Mariposa'- y cantante. Andrea Compton es una creadora de contenido, actriz y youtuber, conocida por su humor, estilo único y pasión por la cultura pop.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

Hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, Rocío Carrasco vuelve a TVE después de haber participado en Bake Off: famosos al horno. Concursará con Anabel Dueñas, la actriz y cantante (OT) que protagoniza los musicales que produce Carrasco con canciones de su madre.

NIA y J Kbello

Nia Correia es cantante y actriz. Se dio a conocer tras ganar Operación Triunfo 2020, aunque antes había probado en el mundo de la interpretación y formado parte del elenco del musical de El Rey León en Madrid. Ha publicado el disco Palosanto y ha participado en múltiples talents. Jesús Cabello, más conocido como J Kbello, empezó siendo bailarín urbano, aunque a los 16 años descubrió que lo suyo era cantar. Fue finalista en el talent de La 1 Cover Night y participó en el Benidorm Fest 2025 con la canción V.I.P., con la quedó en tercera posición.

Aldo Comas y José Lamuño

Aldo Comas es un artista multidisciplinar: pintor, músico, empresario, director de cine, productor, DJ e instructor de paracaidismo. Entre sus últimos proyectos se encuentran el single 'Kamikaze', con La Bien Querida y Delafé, y su exposición de arte 'Langostas y guitarras'. José Lamuño es actor, modelo e influencer.