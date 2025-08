La conversación entre Alba Carrillo y Mercedes Milá en la que lo sueltan todo: "Yo no he estado en ningún lío sexual"

Mercedes Milá fue en la noche de este sábado una de las invitadas de Pasa sin llamar, el programa que se emite desde hace unas semanas en La 2 de manos de Alba Carrillo e Inés Hernand. Durante el programa, se dio una conversación entre Carrillo y Milá que ha generado un gran revuelo en redes sociales. "Tú para mí sí eres un referente", le dijo Alba, azote de Ana Rosa Quintana desde su famoso vídeo con Jorge Pérez, a la que fuera presentadora de Gran Hermano.

"Yo creo que reina de la comunicación solo puede ser una persona que esté de verdad con los problemas y con los movimientos sociales. Hay mucha gente en la comunicación a la que yo no le hago la pelota y tú lo sabes. Entonces tú para mí sí eres un referente. De verdad", apuntó Carrillo.

Mercedes Milá y Alba Carrillo lanzando indirectas a Ana Rosa, es lo que necesitas para este aburrido último día de semana#PasaSinLlamar pic.twitter.com/mdmyNChzoS — sofrito (@soofrito) August 3, 2025

Y la conversación continuó con las palabras de Mercedes: "Muchas gracias, yo no me metería en tantos líos como tú". Alba, por su parte, respondió: "Pero si tú te metes en más". Milá siguió: "No, tú te metes en líos sexuales que son mucho más complicados. Yo no me he metido jamás en un nido sexual. Tú sí".

Carrillo, sin tomárselo a mal, explicó: "Yo no. Se han metido ellos en el lío conmigo. Yo me he visto involucrada en cosas que no...". Fue entonces cuando Inés Hernand la defendió: "Ella ha sido una mujer libre y como mujer libre ha obrado. Los que han obrado con mala fe han sido otros. Y yo defiendo a mi compañera Alba Carrillo y que se sepa que la mugre viene de otro lado. Al final los buenos siempre ganan".

Desde que Alba Carrillo dejó de trabajar en Mediaset, después del escándalo del vídeo en el que aparecía liándose con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, el descontento de Alba con la situación ha sido palpable, lamentando que se difundiera el vídeo que se grabó en una fiesta privada, organizada por los mismos que después emitieron las imágenes. Él, además, estaba casado. Ella no. Desde entonces, su guerra abierta con Ana Rosa Quintana se ha reflejado en vídeos compartidos en redes sociales por la amiga de Rocío Carrasco, que desde hace un tiempo ha encontrado su nicho en TVE.