Rocío Carrasco habla de Fidel Albiac antes de embarcarse en el nuevo 'Pekin Express' de TVE: "Me apoya"

Rocío Carrasco se embarca ya en su primer reality. La hija de Rocío Jurado es una de las nuevas concursantes de una de las grandes apuestas de TVE para la próxima temporada, Hasta el fin del mundo (Race Across the World), un formato al más puro estilo Pekin Express presentado por Paula Vázquez en el que varias celebrities -entre las que se encuentran nombres como su amiga Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Aldo Comas, Yolanda Ramos o Nia Correia- tendrán que recorrer Lationamérica con un presupuesto limitado, sin la posibilidad de coger aviones, y sin la ayuda de dispositivos electrónicos.

Su pareja en esta aventura que está a punto de arrancar es Anabel Dueñas, la cantante que homenajea a Rocío Jurado en los espectáculos producidos por la propia Rociito. Este lunes, ambas han llegado al aeropuerto de Madrid junto al resto de concursantes para poner rumbo a Costa Rica, primera parada del concurso.

Rocío Carrasco, Paula Vázquez, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes

"Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa", ha reconocido la hija de Pedro Carrasco, añadiendo: "Con mejor compañía no podía ir". Anabel Dueñas, hay que recordar, es una de sus mejores amigas y uno de sus grandes apoyos desde hace años.

Respecto a qué espera de esta aventura, Rocío confiesa: "Espero vivirla, pasármelo bien y pues nada, eso, vivir la experiencia". Dice que "no hay problema" con las dificultades a las que tendrá que enfrentarse para recorrer países como México, Bolivia o Ecuador sin apenas recursos y tirando de su ingenio y su capacidad de supervivencia.

¿Descubriremos algo de ella que todavía no hayamos visto? "La verdad es que no lo sé, pero supongo que Rocío, es eso lo que van a ver", responde. "No sé si sorpresa, pero bueno, pues eso, una persona normal y corriente", ha añadido. Una aventura que, como admite, llega en el momento perfecto para ella: "Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien".

El único 'pero' de la experiencia es que tendrá que separarse por primera vez de su marido, Fidel Albiac, el que fue su gran apoyo cuando se emitió en Telecinco el documental sobre su experiencia con Antonio David Flores. "Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos y las cosas, o sea, él está ocupado de otras, por lo tanto...". Fidel, según ella, lo llevará "pichipichá", aunque matiza: "Él sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho. Todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya".

La hija de Rocío Jurado, por otra parte, no se ha pronunciado sobre el momento de salud que vive su tío Amador Mohedano tras su reciente ingreso hospitalario. "Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores", ha zanjado, repitiendo la misma frase cuando le hemos preguntado por cómo se encuentra su hermano José Fernando, con quien no mantiene ningún tipo de relación, tras la muerte de su ex y madre de su hija Rocío, Michu, el pasado 7 de julio: "Que me voy. Me voy al fin del mundo, que lo sepáis". Esta aventura para Rocío, además, llega tras la cita que a finales de junio tuvo con su hija Rocío Flores en los juzgados. Hacía trece años que madre e hija no se veían.