Rocío Carrasco anunció a bombo y platillo, en abril de 2024, que iba a casarse por la Iglesia con Fidel ese mismo año, pero no lo hizo. Está a tiempo pero no será en 2024. También amagó con participar en La familia de la tele, pero no cumplió con ninguna de las dos promesas. Ahora, sin embargo, vuelve a intentarlo con una aventura extrema. Y parece que esta vez va en serio.

A sus 48 años, la única hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado ha mantenido en los últimos meses un perfil bajo en los medios. Tras su paso por el talent Bake Off, donde compitió por convertirse en la mejor pastelera junto a Alba Carrillo, Terelu Campos o Ana Boyer (quien ganó), Rocío regresó a TVE para anunciar su participación en el magacín La familia de la tele. La vimos aquella tarde (para olvidar) durante el desfile inaugural, se anunció su fichaje, pero no volvió a aparecer ni se hizo más referencia a ella, que sepamos.

Anteriormente, y salvo algunas participaciones esporádicas en otros programas de TVE, protagonizó durante dos temporadas y 28 entregas el docudrama sobre su tormentosa relación con su primer marido, donde relató su sufrimiento como víctima de presuntos malos tratos por parte de Antonio David Flores. Sin embargo, el culebrón —emitido en entregas semanales con debates incluidos— fue mucho más allá de sus acusaciones contra el ex guardia civil y padre de sus dos hijos. Rocío Carrasco "disparó" también contra buena parte de su familia: sus hermanos, sus hijos, Ortega Cano, su tío Amador Mohedano, Rosa Benito y otros.

El fenómeno del docudrama marcó, especialmente en sus primeros episodios, buenos índices de audiencia, pero polarizó tanto a los espectadores que muchos expertos televisivos lo citan como el principio del fin del liderazgo de Telecinco. Un proceso que culminó con la salida de los productores del programa de Mediaset —los mismos responsables de Sálvame, Socialité o La familia de la tele.

Rocío Carrasco anunció su boda por la Iglesia con Fidel Albiac, con quien lleva un cuarto de siglo de relación, mediante una exclusiva. Aunque ya se habían casado por lo civil en 2016, prometió que lo harían por la Iglesia en 2024. No sucedió. A no ser que lo hicieran en secreto —en lugar de vender otra exclusiva—, lo cierto es que no se llevó a cabo. En esa supuesta ceremonia, incluso se dijo que Terelu Campos haría de madrina, ya que ni sus hijos ni buena parte de su familia mantienen relación con Rocío.

La hija de Pedro Carrasco, que tampoco mantiene buena relación con Raquel Mosquera —viuda de su padre—, solo se ha casado por la Iglesia una vez: con Antonio David Flores, en marzo de 1996, cuando tenía 18 años y estaba embarazada de su hija Rocío Flores Carrasco.

Portada de la revista Lecturas de abril de 2024 con la exclusiva que resultó ser falsa

Ahora, tras estos intentos fallidos de retomar una presencia estable en televisión, se perfila como concursante estrella de uno de los programas más exigentes y sorprendentes de la nueva temporada de RTVE: Race Across the World. Así lo adelantó Yotele hace unos días, y lo confirma la revista Semana, que da por hecho el regreso de Rocío Carrasco a TVE y revela quién la acompañará.

Rocío incluso desfiló con protagonismo en la gala inaugural del programa de María Patiño y Belén Esteban. Sin embargo, el público nunca llegó a verla como tertuliana, colaboradora ni en ningún otro rol definido. No apareció más. El amago quedó en nada, como ocurrió con su intención de celebrar su boda religiosa con Fidel Albiac: un evento del que se habló varias veces, pero que nunca llegó a concretarse.

Nos preguntamos si esta participación en el concurso forma parte de un acuerdo o contrato ya firmado.

Race Across the World es el nuevo gran formato de aventuras de RTVE, presentado por Paula Vázquez y producido por Zeppelin (Banijay Iberia). Es una adaptación española del formato internacional, en el que parejas de famosos deben recorrer miles de kilómetros por América Latina sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos como móviles o GPS, y con un presupuesto muy limitado, equivalente al coste de un billete de avión entre el punto de partida y el destino.

Cada pareja debe completar distintas etapas desplazándose solo por tierra o mar, y llegar a un punto de control que se revela al inicio de cada episodio. Allí registran su llegada en un libro de viaje, lo que determina su posición para la siguiente fase. Los tramos están diseñados para exigir colaboración, resistencia y capacidad de adaptación.

En esta nueva aventura televisiva, Rocío no estará sola

La acompañará Anabel Dueñas, conocida por su participación en la edición de 2008 de Operación Triunfo y por haber sido miembro de los Supersingles, el grupo musical habitual del programa ¡Qué tiempo tan feliz!. Desde hace años, Anabel mantiene una estrecha relación personal y profesional con Carrasco.

De confirmarse su participación, Race Across the World supondría un reto completamente nuevo para Rocío Carrasco, alejado de los formatos de cotilleo, docudrama, tertulia o cocina en los que ha estado involucrada hasta ahora. También implicaría una sobreexposición personal y emocional en un contexto muy distinto, que podría poner a prueba tanto su resistencia como su popularidad.

Queda por ver si este nuevo amago se materializa o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, su participación se queda en el aire. Pero lo cierto es que su nombre vuelve a sonar con fuerza en la parrilla televisiva.

Por el momento, RTVE no ha confirmado oficialmente la lista de concursantes, pero todo indica que la cadena pública busca dar un golpe de efecto con un casting mediático y diverso. Si Rocío finalmente acepta el reto, podría ser el empujón definitivo para consolidar su regreso a la primera línea televisiva. ¿Será esta vez la definitiva?