El ex guardia civil, alejado del foco mediático desde hace meses, ha regresado este jueves a su canal de Youtube para dar una buena noticia: ha ganado la batalla judicial a su ex mujer, Rocío Carrasco, que lo acusaba de un presunto delito de alzamiento de bienes y pedía para él 9 años de prisión. Antonio David ya respira tranquilo y anuncia su próximo paso: "Vamos a reclamar judicialmente a Rocío Carrasco los, alrededor de, 120.000 euros que nos debe en costas judiciales".

Unas costas derivadas, como decíamos, de la batalla que los ha tenido enfrentados más de dos años y que ha llegado a su fin tras pasar por varias las estancias: "En un primer momento, solicitaba 4 años, luego un delito continuado en el tiempo y 9 años de prisión. En primera instancia, en el Juzgado Penal de Madrid concluyó que la solicitud no tenía sentido", ha contado. "La sentencia fue recurrida por el abogado de Rocío Carrasco y se llevó a la Audiencia Provincial. El Fiscal cambió por completo de acusarme a apoyarme en el recurso promovido por la defensa", añadía. Finalmente, la sección número 7 de la Audiencia Provincial de Madrid en apelación de sentencia "desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Rocío Carrasco Mohedano y contra la sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 15 de Madrid". Sobre este asunto, Antonio David zanjaba: "Quiero que esto quede claro de una vez. La justicia es lenta, pero llega el momento en el que se pronuncia: favorable a mí. Estoy contento y feliz".

El juicio de su hija, Rocío Flores

El ex tertuliano de Mediaset, que fue despedido de manera fulminante poco antes del estreno del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, también ha hablado del encuentro entre su ex mujer y su hija el pasado lunes 23 de junio en los juzgados. Rocío Flores actuaba como demandante de la productora de dicho programa (La Osa Producciones, antes La fábrica de la tele); su madre, a la que no veía desde hacía 12 años, acudía en calidad de testigo. Él, confiesa, no acudió por "así me lo pidieron".

"Han sido unos días muy difíciles. He visto sufrir, pasarlo mal y llorar a mi hija. Eso te remueve mucho a nivel sentimental, provoca en ti dolor", ha dicho. Antonio David no ha querido entrar en detalles, pero sí ha admitido que no han sido días agradables para ninguno: "Es una situación muy difícil que nunca se debería haber dado".

Orgulloso de su hija, ha aplaudido públicamente "la fuerza" de Rocío Flores y ha respetado los deseos de la misma sobre guardar silencio acerca de este enfrentamiento: "Poco más puedo contar. Ella se encuentra bien y agradece los comentarios de apoyo. Cuando exista la sentencia trataremos este tema con la delicadeza y el tiempo que requiera".