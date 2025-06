Dos días han pasado desde que la hija de Antonio David Flores acudiera a la Audiencia Provincial de Madrid para comparecer ante el juez por la denuncia que interpuso contra la productora La Ossa, responsable de la emisión del documental Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva. Allí se reencontró con su madre, a la que no veía desde hacía 13 años. Una situación tensa y muy dolorosa de la que la joven, que salió del recinto envuelta en lágrimas, no quiso hablar en ese momento. Este miércoles, ya más tranquila, ha confesado: "He pasado unos días muy difíciles".

La nieta de Rocío Jurado regresó a Málaga tras el careo. Aquí, donde reside desde los 14 años, la esperaba su familia y amigos para arroparla en un momento tan complicado. Este miércoles, a través de las redes sociales, Rocío ha querido agradecer el cariño y apoyo recibidos y ha expresado su deseo de olvidar el mal trago y centrarse en lo positivo: "De nuevo en casa, después de haber pasado unos días muy difíciles para mí, solo quiero intentar retomar mi vida con la normalidad que me toca ahora". Y ha dejado claro, una vez más, que no hablará ni de su batalla judicial ni de la relación con su madre: "Sabéis mi postura con este tema".

Madre e hija llevaban sin verse ni hablarse 13 años. El documental protagonizado por Carrasco, en el que acusaba a Antonio David Flores de "maltratador" y lo culpaba de haberla separado de sus dos hijos, puso a Rocío Hija en el ojo del huracán mediático y la convirtió en el objetivo de miles de haters que la acosaron durante meses a través de las redes sociales. Por si fuera poco, la hija de Rocío Jurado facilitó a la productora información y documentación confidencial sobre joven, motivo por el que esta ha demandado a La Osa Producciones, entonces La fábrica de la tele.

Un millón de euros en juego

Rocío Flores reclama una indemnización civil de un millón de euros por daños morales y señala un presunto ánimo de lucro por parte de la productora; la hija de Rocío Jurado, por su parte, actúa como testigo clave en defensa de la productora, que sostiene que la difusión de la información se realizó con su consentimiento como tutora legal de su hija en aquel momento.

El tribunal deberá determinar si existió o no consentimiento válido para la difusión de los documentos judiciales confidenciales relativos a Rocío Flores, así como si la productora incurrió en un delito de revelación de secretos agravado por la naturaleza de los datos y su masiva exposición pública. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre los límites entre el derecho a la información y la protección de la intimidad de los menores en el ámbito mediático.