Hablamos con Sandra García San Juan, la fundadora de Starlite: "El color político no me interesa, solo me fijo en las personas"

Un verano más, Sandra García San Juan lo ha vuelto a conseguir. La gala benéfica de la Fundación Starlite fue el acontecimiento del verano marbellí y el festival de música que se celebra durante los meses de julio y agosto, una realidad que ya se ha extendido a Madrid y México. Con la voz rota de tanta noche en la cantera donde se celebran estos actos, pero con el alma llena de ver cómo cada año la cosa mejora y la gente responde, la fundadora de Starlite nos recibe con esa sonrisa que ya es su santo y seña, y con la misma energía de siempre, y eso que ha adelgazado 25 kilos y está feliz.

"Perdí peso gracias a las inyecciones de Wegovy y me encuentro mejor que nunca", asegura. Aunque Antonio Banderas este año no pudo ajustar su agenda de trabajo, su ausencia apenas se notó gracias a la conexión en directo que se hizo y a la presencia de su mujer y hermano. Para Sandra, ha sido la gala más internacional, y es que en su mesa tuvo desde la que fuera primera dama de Perú durante el mandato de su padre, Keiko Fujimori, a la artista argentina y último amor de Milei, Fátima Flórez, pasando por el actor turco Karem Bursin o Ismael Cala (el Larry King latino). "El color político no me interesa, solo me fijo en las personas", asegura Sandra, que consiguió unir en la misma mesa a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con la exministra Reyes Maroto.

Vivir su gran noche sin su "partner" en esta fiesta, Antonio Banderas, no debió resultar fácil tras muchos años de unión.

Intentamos de todas las maneras que pudiera acompañarnos pero fue imposible porque esos rodajes son muy estrictos y ni con un avión privado lo hubiéramos logrado. Es verdad que al principio me agobié mucho pero te aseguro que tenerlo conectado en directo durante la gala fue una gozada y me tranquilizó mucho. Al final lo sentí muy presente. Toda su familia acudió y hasta Nicole le dejó por unos días y se perdió celebrar con él su cumpleaños para estar en Marbella.

Este año además han superado la cifra de recaudación incluso antes de que se celebrar la famosa subasta solidaria.

Hemos batido el récord de venta de mesas con donativos y fila O. Es la gala que más ha conseguido para las fundaciones y además hemos reducido los gastos al mínimo porque en estos actos suele haber mucho gasto sobre todo con el traslado de famosos. Hemos contado con los patrocinios del Hotel Don Carlos y Air Europa que lo ha hecho más fácil.

¿Quiénes son los primeros que se van a beneficiar?

Tenemos 31 escuelas de "Niños en alegría" que son parte de los beneficiados y es un proyecto que arranqué hace más de 20 años con Alejandra Alemán y es lo más importante de mi vida. Poder dar una oportunidad a muchas personas para que cambien su vida. Este año también queremos desarrollar el apoyo a artistas emergentes que necesitan ser oídos y por eso hemos metido algunos grupos nuevos como teloneros para que tengan la opción de que les escuchen en aforos grandes. Quiero ayudar a nuevos talentos emergentes.

Una sorpresa fue tener en el escenario a Fátima Flórez, el último amor del presidente Milei.

Te diré que es la artista más importante de Argentina porque te aseguro que para nosotros el tema político lo dejamos siempre al margen. Participó en una gala de nuestra embajadora Valeria Mazza y de ahí nos propuso venir. Este año hemos apostado mucho por los artistas argentinos y nos pareció una buena actuación. Como en España no es tan conocida para llevarla al festival optamos por la gala y la verdad es que fue genial. Es una artista enorme. Personalmente no te puedo añadir mucho porque apenas compartimos unos momentos pero me cayó muy bien y en el escenario es muy grande. Te confieso que de Milei no hablamos pero sí de las actuaciones que ahora va a realizar en Las Vegas, el próximo 5 de septiembre, y otras que le esperan en Nueva York.

También tuvo en la cena a Keiko Fujimori, la hija del ex presidente de Perú.

La tuve en mi mesa junto a la alcaldesa. Su llegada fue discreta y además lo que menos queremos es politizar la gala pero ella vino porque quería conocer la labor que hacemos. Soy de personas no de partidos políticos y en nuestros actos te puedes encontrar gente de cualquier color político. Me importa el corazón de las personas y su alma y te aseguro que tengo amigos en todas partes porque creo que escuchar a todo el mundo enriquece más.

Keiko Fujimori

¿A la hora de recaudar quién se rasca más el bolsillo los famosos o los anónimos?

Todo suma. Las caras conocidas que vienen a la gala hacen que muchas personas paguen por estar en ese evento, y te aseguro que también hay famosos que se han animado en la subasta, como fue el caso de Alejandro Sanz, que pujó por un reloj de Banderas; Nuria Fergó y Mónica Naranjo lo hicieron por unos besos con Santiago Segura; Valeria Mazza y su marido siempre se quedan con algo; Andrea Bocelli también se animó cuando estuvo… Luego están los artistas que esa noche se dejan su arte en el escenario para animar la velada o en la subasta para hacerla más divertida.

Lo digo más que nada por habituales de esta convocatoria como pueden ser Carmen Lomana o Victoria Federica Marichalar que nunca se arrancan en la subasta…

Su presencia es muy importante y nos apoyan. Victoria es una mujer muy discreta que no le gusta figurar y además es muy joven y cuando la he necesitado ha venido. Te aseguro que tiene un corazón enorme y prefiere hacer labor social de manera anónima.

Hay muchos rumores de que Starlite podría acabar en manos de un fondo de inversión.

Evidentemente, cuando un proyecto como el nuestro tiene tanta visibilidad, surgen muchos "novios" que se interesan. Por ahora no hay nada cerrado, pero todo lo que ayude a construir y agrandar será bienvenido. Mi marido y yo tenemos el 90% de Starlite, y luego hay una serie de empresarios como Nicolás Luca de Tena o Félix Revuelta, de Naturhouse. Por cierto, el mono negro que lucí en la gala tuvo un valor muy especial para mí, ya que perteneció a Luisa (la esposa de Revuelta, que falleció en febrero de 2023 por cáncer de pulmón), y Félix me lo prestó tras decirle que quería llevar algo suyo. Ya hace tiempo Luisa me dejó un vestido blanco porque estaba enferma y no pudo acompañarnos, y era una manera de tenerla presente. Esta vez he querido volver a sentirla muy cerca, y al llevar su ropa la notaba a mi lado. Tener una aliada en el cielo en un momento así me reconforta mucho.

¿Entonces venderían la mayoría de las acciones?

Todo depende. Esto es como un hijo. Hay un momento en que quieres que despegue, que vaya a las mejores universidades… todo lo que sea para bien será bueno para todos. Este proyecto tiene que hacer su labor social y convertirse en algo muy internacional. Sin perder su esencia y su objetivo. Es verdad que nos han hecho algunas ofertas buenas pero no hay nada. Pase lo que pase sé que siempre estaré vinculada a Starlite. Te repito que es como un hijo para mí. Por mucho que vuele nunca lo abandonas. Lo único que quiero es que Starlite deje un legado, sea un referente, construya, haga feliz a cuantas más personas mejor…

Supongo que estando en las fiestas de Starlite y encima en pleno verano habrán surgido muchas historias de amor.

Y tanto. El otro día un íntimo amigo de Beret se subió al escenario para pedirle la mano a su novia. Hay muchas pedidas de mano y como ejemplo te diré que el hijo de la alcaldesa de Marbella conoció a su actual esposa en Starlite, donde ella trabajaba como azafata, y así muchos más.

¿Qué hace cuando echa el cierre y finaliza la temporada?

Me quedaré unos días descansando en Marbella pero enseguida me pongo manos a la obra para preparar Starlite Madrid.