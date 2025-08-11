Victoria Federica se sincera en su única entrevista en la Gala Starlite: "Es súper importante ayudar, yo lo hago siempre que puedo y es una sensación muy gratificante que me da paz"

Victoria Federica anoche estaba radiante. Cada vez se la ve más confiada, más suelta y más natural. Y aunque no suele conceder entrevistas, en la Gala Starlite habló. En mi papel de reportera y presentadora del Universo Starlite, tuve la oportunidad de realizar la única entrevista que concedió en esta cita solidaria. Fue una charla distendida y sincera, en la que se mostró relajada y cómoda, como quien está en su propia casa.

En Starlite, me confesó, puede ser ella misma: nadie la molesta y disfruta del ambiente único del festival de manera natural, distendida y sin presiones. "Es súper importante ayudar, y yo lo hago siempre que puedo. Cada vez que lo hago es una sensación muy gratificante que me da paz: ayudar a quienes más lo necesitan", afirmó expresando su lado más solidario. Para ella, la magia de Starlite no se limita a una sola fecha: "Aparte de la gala, cada noche en Starlite yo creo que es mágica. Sea gala o no. Siempre que vengo es ya es como estar en casa. Aquí siempre estoy estoy súper cómoda y feliz", me confesó con su mirada sincera y su bonita sonrisa.

Imagen: Grupo Starlite-Fundación Starlite

Imagen: Grupo Starlite-Fundación Starlite

El sexy look by Coperni de Victoria Federica

Para la ocasión, Victoria Federica eligió un diseño de la firma Coperni que captó todas las miradas. El vestido, de líneas modernas, corte impecable y sugerente escote, combinaba sofisticación y frescura, resultando perfecto para la atmósfera elegante y festiva de la Gala Starlite. Su estilismo equilibraba sencillez y tendencia, en sintonía con su personalidad cada vez más segura y natural sobre la alfombra roja. "Es un vestido súper guay, la verdad, y creo que para la noche de hoy es ideal", comentó. El look fue uno de los más comentados de la noche y reafirmó su capacidad para acertar con elecciones que transmiten elegancia sin renunciar a un toque juvenil y actual.

Imagen: Grupo Starlite-Fundación Starlite

La Gala Starlite 2025: solidaridad y récord de recaudación

La XVI edición de la Gala Starlite, inspirada en la temática Masquerade, volvió a reunir en Marbella a una constelación de rostros conocidos en una velada mágica en la que las máscaras revelaron lo esencial: el auténtico rostro de la solidaridad. Aunque Antonio Banderas, uno de los grandes anfitriones junto al alma máter de Starlite, Sandra García-Sanjuán, no pudo estar presente por encontrarse rodando en Londres, siguió la Gala en directo e intervino varias veces, representado por su pareja Nicole Kimpel y su hermano Javier Banderas. La noche coincidió con 65º cumpleaños el actor malagueño, y por ende, recibió una emotiva felicitación sobre el escenario.

Imagen: Grupo Starlite-Fundación Starlite

Imagen: Grupo Starlite-Fundación Starlite

Entre los asistentes destacaron Kerem Bürsin, Paula Echevarría, Hiba Abouk, María José Suárez, Irene Villa, Gunilla von Bismarck, Valeria Mazza, Cayetana Guillén Cuervo y Carmen Lomana, entre muchos otros. La gala estuvo conducida por Cayetana Guillén Cuervo y Valeria Mazza, y contó con actuaciones de Marilia Andrés, Juan Peña, Los Alpresa y la humorista argentina Fátima Florez, ex pareja del Presidente de la República Argentina Javier Milei.