El planazo de Victoria Federica con el que pasa página de Borja Moreno: así se divierte la hija de la infanta Elena este verano

Victoria Federica (24) ya ha pasado página de Borja Moreno, el empresario de la noche con el que salía desde hace poco menos de un año y que puso punto final a su historia al inicio de este verano, tal y como adelantó en primicia Informalia. Desde entonces, la hija de la infanta Elena no ha parado ni un segundo: que si Ibiza con amigos en un yate de ocho millones de euros, con parada en Mallorca incluida; que si una boda con muletas... La cuestión es no parar. Y es que el verano es muy corto para algunos, y eterno para otros. No es el caso de Vic, que ahora disfruta de la ciudad marbellí como solo ella sabe.

Hace unos días, la hermana de Froilán disfrutó del Festival Starlite de Marbella acompañada de su grupo de amigos, donde asistieron al concierto de Rels B. Se la vio relajada, aunque algo cortante con la prensa. De hecho, según apuntan, pidió expresamente a los paparazzi que no se le hicieran más fotos.

Y este próximo viernes 8 de agosto tiene otra cita marcada en rojo: se celebra la Corrida Nocturna de los Candiles, un clásico del verano andaluz, al que en otras ocasiones hemos visto disfrutar a la nieta del rey emérito como buena amante de la tauromaquia. Un plan que también le gustaba hacer con su ya ex Borja Moreno.

Borja Moreno y Victoria Federica

Y ya en septiembre, Vic cambiará de tercio: arranca su nueva etapa televisiva con un programa que estrenará en Atresmedia, donde compartirá protagonismo con su amiguísima Rocío Laffón.

La ruptura de Vic y Borja Moreno

Ya adelantamos que la sobrina de Felipe VI y doña Letizia vuelve a estar soltera. Victoria Federica y el empresario Borja Moreno han puesto fin a su relación, que comenzó el verano pasado y se consolidó en Navidad. No ha sido una sorpresa para su entorno y desde luego ninguno de ellos anda llorando por las esquinas: él pasará el verano en Sotogrande; ella, en Ibiza y otros lugares con encanto.

Tal y como contamos hace unas semanas, Victoria Federica, antes de pasar por Mallorca, estrenó soltería en la isla pitiusa y lo hizo rodeada de amigos, como Rocío, Inés Laffón y María Monfort Matutes, cuya familia dirige la cadena de hoteles Palladium. Su patrimonio se cifra en 605 millones de euros y la joya de la corona es un espectacular yate que ahora fondea a orillas del Mediterráneo y en el que la nieta de los eméritos se distrae tras su ruptura con Borja. Valorado en 8,5 millones de euros, la espectacular embarcación, de nombre Aiglon, tiene 45 metros de eslora, de sobra para acoger a toda la familia Matutes y amigos, que pueden acomodarse en sus seis camarotes. Sobre este yate la vimos en Ibiza dando el pistoletazo de salida a la temporada estival. Sobre las aguas de Mallorca, la hermana de Froilán (quien precisamente cumplió 27 años el pasado 17 de julio) tampoco pierde el tiempo.