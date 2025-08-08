Victoria Federica luce el peinado más festivalero en Starlite y se le cae la baba con este cantante

Siempre se dice que el mejor verano es el de los profesores y para quien tiene el placer de disfrutarlo prácticamente todo el tiempo que dura la estación estival. Vic no es profesora pero, dejando las Islas Baleares aparcadas, ahora vuelve a disfrutar de uno de sus destinos favoritos. Hablamos de Marbella, donde suele escaparse con amigos y disfrutar de algunos planes como el Festival Starlite.

Este jueves, 7 de agosto, la sobrina de Felipe VI y la reina Letizia recayó por allí para disfrutar de uno de los artistas que más escucha: Guitarricadelafuente. Tanto le gustó verle que no solo le grabó y subió varios vídeos de su actuación a sus stories, detrás del escenario también compartió unas palabras con él, expresándole al cantante valenciano lo mucho que le admira.

Para este concierto, Victoria Federica optó por un look festivalero y un peinado con el que no estamos acostumbrados a verla, aunque no es el primer verano que lo luce. Eligió unas pequeñas trenzas de raíz. En cuanto a la ropa, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar escogió de su armario una camiseta de manga corta, de estilo holgado, con estampado de finas rayas negras y beige. Un cinturón ancho negro con detalles metálicos completó el atuendo.

Vic se lo está pasando en grande este verano pese a la ruptura sentimental que sobrevuela en su corazón. Fue en este portal cuando adelantamos el pasado 9 de julio que la hermana de Froilán había roto con Borja Moreno, con quien se veía muy ilusionada en los últimos meses. No obstante, durante estas últimas semanas, se ha refugiado en sus amigos, como Rocío, Inés Laffón y María Monfort Matutes, cuya familia dirige la cadena de hoteles Palladium. Su patrimonio se cifra en 605 millones de euros y la joya de la corona es un espectacular yate que ahora fondea a orillas del Mediterráneo y en el que la nieta de los eméritos ya se ha distraído tras su ruptura con Borja.