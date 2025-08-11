La ex de Milei, Fátima Flórez, la sorpresa más divertida de la gala Starlite: "Con él viví un momento especial en mi vida"

Felices con la recaudación que consiguieron antes de empezar la gala los responsables de Starlite, con Sandra García-Sanjuán a la cabeza, no podían más que repetir gracias por la generosidad de los asistentes (a 1.000 euros el cubierto) y las donaciones que se habían realizado para la fila cero.

En palabras de Sandra: "Ha sido el año que más se ha recaudado". Y a eso hubo que sumar lo conseguido en la subasta que amenizó el mexicano Memo con ayuda de la propia Sandra. Los amantes del arte vibraron con obras excepcionales, como La menina del siglo XXI, de Felipao; los cuadros God Save the Queen, de Jesús Arrué; Medio torero, de Aldo Comas; Los caminos del corazón, de Elisabeth Ollé Curiel; Ilia Topuria, el matador, de Salvador Antúnez del Cerro; la fotografía de Omar Ayyashi, intervenida por SUSO33, que retrata a Rossy de Palma; y el cajón firmado por Santana.

Eso y una serie de experiencias que solo se consiguen en este tipo de subastas y que incrementaron la recaudación de forma considerable. Pero sin duda la sorpresa de la noche llegó de mano de la argentina Fátima Flórez, que posó con un ajustado vestido que llevaba a la perfección su curvilínea silueta y que después hizo varios shows en el escenario, caracterizada como Raffaella Carrà, Shakira o Lizza Minelli aportando su dosis de humor a la cena. Aparte de ser una reconocida artista, Fátima pasó a los titulares precisamente por su reciente noviazgo con el presidente de Argentina a Javier Milei del que habla muy bien y no con reproches a pesar de que su historia de amor terminó.

"Fue un momento especial en mi vida, pero no me he quedado con ganas de regresar ni de aspirar a roles políticos como ser la primera dama. Mi pasión es mi carrera", ha declarado días atrás en el programa Puro show. Fátima no tiene ningún problema con la actual pareja de Milei, Yuyito González y de ahí que haya asegurado que "para pelear se necesitan dos". "Con ella no tengo motivos", dice, dando por zanjada cualquier guerra mediática. En Starlite, Fátima estuvo muy arropada por su amiga y colega argentina Valeria Mazza que ya casi pasa más tiempo en Marbella con su familia que en su país.

También fascinado con esta localidad malagueña se mostró el actor turco Kerem Bürsin, que lleva años veraneando en esta costa con su familia. Su premio fue por la labor que realiza como Embajador de HeForShe de ONU Mujeres en Turquía y embajador de buena voluntad de UNICEF, con los que ha demostrado un firme compromiso con la igualdad y la justicia social. Lucy Doughty recibió el Premio Impacto por su trabajo al frente de The Doughty Family Foundation,apoyando a hospitales infantiles en República Dominicana, Londres y Edimburgo, así como desarrollando iniciativas educativas y de salud en África. El Premio Alma recayó en Ismael Cala, reconocido por su labor transformadora al frente de la Fundación Ismael Cala. Con su inconfundible talento para comunicar y la fuerza de la palabra, ha elevado laconciencia y motivado a miles de jóvenes en Estados Unidos y América Latina. Begoña Arana Álvarez fue galardonada con el Premio Esperanza por su entrega a través de Nuevo Hogar Betania, organización que brinda refugio, dignidad y nuevas oportunidades a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el Premio Trayectoria fue para Pedro Rodríguez, en reconocimiento a su liderazgo al frente de la Fundación Sierra Blanca, un modelo de filantropía ejemplar en Marbella, orientado a generar un impacto real y duradero en la comunidad. Una de las asistencias más discretas en cuanto a declaraciones (nunca da entrevistas) pero importantes por la labor de apoyo que hace con esta gala fue la del empresario fundador de COX Energy Enrique Riquelme que recientemente ha adquirido a Iberdrola México en una operación que le sitúa en una situación de primera fila en las energías.

Valenciano y triunfador desde que a los 22 años apostó por las renovables, su caso bien merece un documental de Netflix, y eso que presume de no dar declaraciones. Solo en eso coincide con la muda oficial de estos eventos, Victoria Federica Marichalar, que sigue sola y sin nuevo amor de verano tras la ruptura con Iñigo Oriol como dimos en exclusiva. Aunque no se pierde la gala todavía está por llegar el día que VickyFede se anime a pujar en la subasta solidaria. Sería un detalle.