Christian Gálvez y Patricia Pardo viven su verano del amor, y lo hacen derrochando una complicidad casi innata. Hace tan solo unos días desde que volvieron de su viaje de aniversario de boda por las idílicas islas griegas, donde dieron una lección de amor infinito desde la tierra de la Odisea de Homero. Este fin de semana, el matrimonio ha vuelto a hacer las maletas y ha puesto rumbo a Galicia, en concreto a las Rías Baixas, donde ambos mantienen un vínculo muy especial.

La presentadora, que en septiembre releva a Joaquín Prat en Vamos a ver, se escapa siempre que puede a su tierra natal, y lo hace, por supuesto, acompañada de su pequeña familia: sus dos hijas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio anterior con Fran Márquez, y el pequeño Luca, hijo en común con el ex de Almudena Cid. "Todas las horas del día viendo a quien quiero ver", ha escrito en sus redes junto a una foto con Christian, ambos mirándose embelesadísimos.

Christian Gálvez y Patricia Pardo

El expresentador de Pasapalabra y la periodista se conocieron en 2021, cuando Gálvez aún estaba casado con Almudena Cid. Poco después, anunció su separación y se supo que había iniciado una nueva relación con Patricia Pardo, con quien se casó en secreto en 2022 y, poco tiempo después, contaron que esperaban su primer hijo juntos, Luca, nacido en diciembre de 2023. Desde entonces, el matrimonio no ha dejado de gritar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, siempre cómplices y respaldándose en cada paso, tanto personal como profesional. Un apoyo que ahora cobra aún más fuerza con el nuevo reto que Patricia tiene por delante: tomar las riendas de Vamos a ver en apenas unas semanas, tras la sonada marcha de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco.