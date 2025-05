La emoción de Patricia Pardo al felicitar a Christian Gálvez por 45 cumpleaños y su regalo: "Una sola vida contigo me sabe a poco"

Tres años después de comenzar su relación, Patricia Pardo y Christian Gálvez siguen celebrando fechas importantes. Una felicidad que comparten con sus seguidores siempre que tienen ocasión, como este lunes 19 de mayo, cuando la presentadora dedicó una preciosa felicitación a su marido a través de las redes sociales con motivo de su 45 cumpleaños.

Con una imagen en blanco y negro del comunicador mirando fijamente a la cámara cuando era solo un niño, la presentadora de 41 años felicitó al padre de su hijo Luca con un emotivo mensaje.

"Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero. Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco. Me será fácil, esa luz tuya me guiará donde estés. Siempre a tu lado en el camino, amor mío. Lo mereces todo. ¡Felices 45! Te amo", escribió en Instagram.

Las sorpresas de Patricia no han terminado aquí, ya que tras cumplir con sus compromisos profesionales al frente del programa que presenta junto a Joaquín Prat, Vamos a ver, la veíamos abandonando las instalaciones de Mediaset cargando con una caja de tamaño considerable decorada con un mapamundi. El regalo que escondía su interior, todo un misterio. Pero, a buen seguro, muy acorde a los gustos del ex presentador de Pasapalabra, que encontró en Pardo a la mujer de su vida tras su separación de Almudena Cid después de once años casados. Ella, por su parte, es madre de Sofía y Aurora, que nacieron fruto de su primer matrimonio con el policía Fran Márquez.