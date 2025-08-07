El divertido momento en familia que han protagonizado las hijas de Patricia Pardo con Christian Gálvez: la foto que no esperabas ver

Christian Gálvez (45) y Patricia Pardo (41) están disfrutando del verano en familia y con mucho sentido del humor. Una época muy especial para el matrimonio, ya que fue en julio de 2022 cuando sellaron su amor en una boda secreta, de la que no trascendió ningún detalle hasta meses después. De aquello han pasado ya tres años, y el pasado 29 de julio celebraron su aniversario con un recuerdo público de lo complicado que fue su inicio: un romance rodeado de críticas y dudas, en el que pocos apostaban por su futuro.

Hoy, el presente les sonríe. Viven su vida plenamente junto a su hijo Luca, de dos años, y las hijas de la presentadora de Vamos a ver, quien además se prepara para asumir un nuevo rol en el programa a partir de septiembre, tras la marcha de Joaquín Prat al nuevo formato vespertino de Telecinco. Mientras Patricia afronta nuevos retos profesionales en Mediaset, en casa reina la diversión, con juegos veraniegos y momentos memorables en familia.

La última muestra de ello ha sido una instantánea en la que las hijas de la periodista se ha entretenido peinando a Christian, que aparece con varios moñitos improvisados y un gesto divertido, fruto de una tarde de risas y mucha complicidad.

Esta divertida escena familiar es solo una muestra del buen ambiente que se respira en casa, donde el ex de Almudena Cid se ha volcado de lleno en su papel de padre de familia numerosa, junto a Patricia, el pequeño Luca y las dos hijas mayores de la presentadora. No es la primera vez que el matrimonio presume de la sólida unión que los define: sus escapadas, planes caseros y momentos en familia son ya protagonistas habituales en sus redes sociales.

Mientras Patricia Pardo navega con éxito en su carrera, la productora que fundó Christian Gálvez se despide tras el cierre de Socialité con un ERE que afecta a sus empleados. El presentador no encuentra su sitio desde que Pasapalabra volvió a Antena 3, con programas como Alta tensión, 25 palabras o Boom cancelados en poco tiempo. Y con un nuevo programa Celebrity School en el tintero, ya que su estreno se ha retrasado por las bajas expectativas de audiencia.