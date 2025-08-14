"A Alejandra le sobramos todos". Estas fueron las palabras que detonaron la última crisis familiar en el seno de las Campos. Las pronunció Carmen Borrego en su última exclusiva y cayeron como un jarro de agua fría sobre su hermana, Terelu, y su sobrina, Alejandra Rubio. La hija menor de María Teresa Campos ha intentado sofocar el fuego en sus últimas intervenciones: "No me compensa tener una guerra por esto", dijo. Pero no contaba con que su hijo, José María Almoguera, no está dispuesto a pasarle los desprecios a su prima: "Más se pierde ella".

El novio de María La Jerezana está muy enfadado con la actitud de Alejandra, que todavía no ha sacado un hueco para presentarle a su hijo Carlo, nacido el pasado mes de diciembre. Ella le resta importancia asegurando que solo es una casualidad, él tiene claro que su prima desconfía de su discreción: "No voy a venir a hablar ni de tu hijo ni de ti porque no lo hago con el mío. Más se pierde ella. Tengo a mi hijo entre palmitas y podría tener a mi sobrino igual", ha dicho este jueves.

Almoguera le ha pedido a Alejandra, tanto en público como en privado, una cita familiar para limar asperezas y presentar a los primos (el pequeño Carlo con su su hijo Marc, fruto de su breve matrimonio con Paola Olmedo), pero las reiteradas negativas de su prima han acabado con su paciencia: "Aquí me tiene y tiene mi teléfono. Si algún día estoy bien recibido estaré encantado... Lo raro es que no le conozca. Asume lo que has dicho y tus actos".

La hija de Terelu, por su parte, se mantiene firme: "Siempre soy yo la mala de la película porque se victimiza". Mientras su tía, Carmen, se posiciona al lado de su hijo: "Hay veces que no somos conscientes de las cosas que decimos. Dejamos un flequito suelto y se abre una gran brecha". Y añade: "El problema con las declaraciones que suele hacer su sobrina Alejandra no es lo que dice, sino cómo lo dice. Estoy convencida de que no tiene nada en contra mía ni de mi hijo, pero muchas veces lo dice de una manera que parece que ha dicho una cosa grandísima y a lo mejor no tiene la menor importancia".