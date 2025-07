José María Almoguera y María 'La Jerezana' sacan a pasear su amor al ritmo de Aitana, mientras Carmen Borrego cuida feliz a su nieto

La relación entre José María Almoguera y María 'La Jerezana' va viento en popa. Este miércoles, Carmen Borrego dio más detalles sobre cómo va el noviazgo de su hijo y desveló los planes que tenían los ex gran hermanos para la noche: "Me voy a quedar con mi nieto para que mi hijo y María vayan al concierto de Aitana", aseguró. Y así fue. El primo de Alejandra Rubio salió escopetado del plató de TardeAR, después de defender a su tía Terelu por su comentado posado en bikini —cuyo caché, por cierto, fue adelantado por este portal—, y puso rumbo al estadio Riyadh Air Metropolitano con su chica para disfrutar del primer concierto de Aitana en Madrid.

Ambos salieron del concierto con una sonrisa de oreja a oreja, acompañados por su amigo Dani Santos, compañero de concurso en la última edición de GH Vip y testigo del comienzo de su historia de amor.

María 'La Jerezana', José María Almoguera y Dani Santos

Tras defender a su tía, el nieto mayor de María Teresa Campos aprovechó para aclarar su postura respecto a la polémica sobre conocer al hijo de su prima Alejandra Rubio. De hecho, confesó que "pasa" ya del tema y que no va a hablar más, pues sabe que a su prima no le gusta. Sobre el pequeño Carlo, aseguró que lo conocerá "cuando ellos quieran".

Las imágenes de Terelu Campos luciendo palmito —por las que habría cobrado unos 15.000 euros, según adelantó este portal— han sido uno de los temas más comentados del miércoles en los programas de televisión. "Pues yo la veo muy bien. ¿Quién lo haría así? Yo no me pondría delante de una cámara en bañador si no me van a asegurar que no voy a salir horrible", expresó el hijo de Carmen Borrego en TardeAR, dejando claro su respaldo a Terelu ante las críticas por un posible uso de photoshop. Y es que, como ya contó este digital, la colaboradora habría rebajado el caché de su exclusiva en bikini a cambio de que aplicaran filtros en las imágenes.