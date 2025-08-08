El motivo por el que llaman "estafadora" a Carmen Borrego en 'TardeAR': "Anda y que os den"

Las Campos se convirtieron en ese sostén que Telecinco optó por mantener tras cargarse a todo el universo Sálvame, hace ya dos años. Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego vertebran los programas de Mediaset y sus tramas siguen generando comentarios, también en redes sociales, donde la última portada de Terelu, muy retocada, generó un auténtico alboroto.

Terelu sigue en De Viernes y ahora en Fiesta los fines de semana, en su faceta de presentadora de la última parte del programa. Alejandra Rubio está en el sillón de Vamos a ver, al igual que su tía, que también colabora en TardeAR. Y fue precisamente en este último programa, que ya termina en septiembre con la llegada de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco con un nuevo magazine, cuando a la hija pequeña de María Teresa Campos, en tono broma, la llamaron este jueves "estafadora".

Todo se desencadenó después de que, hace unos días, el programa lanzara una encuesta para que los espectadores decidieran si querían ver, o no, a Carmen Borrego con el mismo bikini que llevó su hermana en esas imágenes de Lecturas. Pues ganó el sí, aunque la madre de José María Almoguera toreó el toro. "¿Sabes que las promesas hay que cumplirlas, no?", le metió presión Verónica Dulanto. Carmen, por su parte, recordó que la "sometieron a una encuesta" sin su consentimiento previo.

Lo que hizo Borrego, finalmente, fue salir de plató y ponerse el bikini, aunque sobre la ropa que llevaba puesta. "Es verdad que no has faltado a la verdad, pero tengo que decirte que lo que has hecho me parece una estafa para los espectadores", siguió Dulanto. "Eres una estafadora ehhh", dijo también su buena amiga Belén Rodríguez. Y a las críticas del resto de sus compañeras de plató, Borrego contestó: "Poneros vosotras, monas".

Carmen, además, explicó que no quería pasar frío y por eso tomó esa decisión. La cosa continuó con dardos, más o menos serios, hacia ella: "Anda y qué os den. Me voy". Sin embargo, no salió del plató, pues Dulanto lo impidió.