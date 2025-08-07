Carmen Borrego lanza un dardo a su exnuera Paola Olmedo tras saberse que aún no está divorciada de su hijo: "No seré yo quien vuelva a meter la pata"

Nueva polémica entre Carmen Borrego y su casi exnuera, Paola Olmedo, tras salir a la luz que su hijo, José María Almoguera, aún no está formalmente divorciado de la esteticista paraguaya, con quien además tiene un hijo de apenas dos años. El asunto ha generado varios comentarios de la hermana de Terelu Campos en TardeAR este jueves.

Preguntada por el divorcio, Olmedo ha querido aclarar: "Estamos llevándolo íntimo, cuando lo hagamos, todo el mundo lo sabrá. De momento no... En realidad, está todo cerrado, todo bien. Es cuestión de tiempo", confesaba a los micros. Tras las imágenes de las declaraciones, una colaboradora del programa ha intentado sonsacar más detalles a la tía de Alejandra Rubio. A lo que ella ha respondido, muy tajante: "Será por cuestión de burocracia, pero no seré yo quien vuelva a meter la pata con un tema que no me corresponde, no sabes lo bien enseñada que estoy", ha bromeado. "Se tenía que haber firmado hace un mes", ha apuntado Leticia Requejo sobre el asunto.

Y rápidamente, Borrego ha esquivado el tema como ha podido, aunque, eso sí, no le ha salido tan bien como esperaba. "Como cualquier madre me hace ilusión que mi hijo sea feliz. Con María estoy encantada, pero también lo estuve con Paola", ha señalado. "No quiero hacerla de menos porque es la madre de mi nieto, pero creo que tiene más cosas en común con María...", se ha sincerado sobre el nuevo romance de su hijo con la de Jerez de la Frontera.

A lo que Belén Ro no ha tardado en sacarle la puntilla: "¿Qué hay de cierto en que si se casan vas a vender la boda sin que se enteren?", le ha lanzado en modo 'pullita' a su compañera de plató. "No la vendí...", ha dicho la menor de las Campos con una sonrisa pícara.