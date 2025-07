Paola Olmedo se revuelve contra Belén Ro tras sus tensiones con Carmen Borrego: "Es hipócrita... Todo lo que suelta, luego se retracta"

La tensión entre Paola Olmedo y Carmen Borrego no deja de escalar, sobre todo cada vez que la madre de José María Almoguera concede una entrevista y vuelve a cargar contra su exnuera. "Se contradice. Nunca he tenido un conflicto con ella", ha respondido tajante Paola este jueves en TardeAR, tras ver los últimos vídeos de Carmen hablando de su relación.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. La tensión en el plató ha subido de nivel cuando Belén Rodríguez ha arremetido contra Paola Olmedo, acusándola de ser el motivo del distanciamiento entre Carmen y su hijo José María. "Demasiado discreta y buena ha sido Carmen contigo", ha lanzado Rodríguez. "Su hijo dejó de hablarle por tu culpa. Por contentarte a ti, José se distanció de su madre", ha afirmado sin filtros la colaboradora.

A lo que la propia Paola ha respondido: "No, ellos ya estaban distanciados, querida. Hay que informarse bien", ha replicado. "Después de los audios, yo seguía hablando con Carmen", ha asegurado. Y ha zanjado el tema: "El motivo por el cual ellos se dejaron de hablar es cosa de ellos dos. Yo no tengo nada que ver. Todos somos mayores de edad. Si a mí me piden que deje de hablar con mi madre, diré que no".

La exmujer de Almoguera ha dejado claro que la relación con su exsuegra no tiene por qué ser cercana: "No tengo por qué ser la mejor amiga de Carmen. Todo lo que diga, lo que sea... a mí no me afecta. Lo que no se puede ser es hipócrita. Todo lo que suelta, luego se retracta. Todo".

Y, sobre una posible rivalidad con la hermana de Terelu Campos, Paola lo niega tajantemente: "No creo que tuviera celos de mí. Yo, al menos, no he sentido eso".