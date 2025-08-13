El segundo hijo de Rafa Nadal llega con cinco hoteles bajo el brazo: el tenista expande su imperio en Argentina con 200 millones

Dicen que los bebés llegan al mundo con un pan debajo del brazo pero el de Rafa Nadal y Mery Perelló ha traído algo más que un currusco. Y es que solo una semana después de su nacimiento, el secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, ha anunciado que el tenista manacorí, asociado a Meliá Hotels International con la cadena ZEL, construirá cinco hoteles de lujo en distintos puntos del país que gobierna Javier Milei.

ZEL comenzó su andadura en España con un establecimiento en Mallorca y otro en Tossa de Mar (Costa Brava), y desembarcó en el Caribe en marzo de 2025 con la inauguración del primer hotel en Punta Cana. El resort tiene 190 suites distribuidas entre jardines tropicales, piscinas y senderos con vegetación autóctona. Las habitaciones están diseñadas bajo el concepto de 'outdoor living', con un estilo que combina materiales naturales, tonos claros y espacios pensados para abrirse al exterior y disfrutar del entorno. El objetivo es trasladar el estilo de vida mediterráneo a distintos lugares del mundo mediante una experiencia hotelera centrada en la naturaleza, el movimiento y la conexión personal.

Ahora, el imperio hotelero de Nadal aterriza en Argentina, concretamente en Ushuaia, Buenos Aires, Salta y dos en Mendoza. Cinco hoteles de lujo para los que el nuevo marqués de Llevant realizará una inversión de 200 millones de dólares y cuya construcción comenzará en 2026. Scioli lo anunciaba en redes sociales con un mensaje que fue rápidamente corregido por el propio Meliá, pues son cinco hoteles los que están firmados y no siete.

Centrado en los negocios y en su familia

Nadal se despidió oficialmente del circuito tenístico el pasado 25 de mayo con un gran homenaje en la pista Philippe Chatrier de París, donde hizo historia levantando nada menos que 14 veces la Copa de los Mosqueteros en Roland Garros. Acompañado de toda su familia, el mallorquín no pudo evitar las lágrimas al dirigirse a su mujer durante su discurso: "Mery, eres mi mejor compañera de vida, no nos podíamos imaginar en 2005 que estaríamos aquí 20 años después siendo una familia. Hemos estado siempre donde me has necesitado apoyándome en una situación no siempre fácil. Este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu apoyo y a la felicidad que nos da nuestro hijo, todo ha sido menos complicado".

La pareja, que se dio el "sí, quiero" en octubre de 2019 en Sa Fortalesa, tiene dos hijos: Rafa, de tres años, y Miquel, nacido el pasado 7 de agosto. Solo unos días antes veíamos a Nadal en los jardines de Marivent, flamante invitado a la recepción que ofrecen los reyes Felipe y Letizia a las personalidades más importantes de la sociedad balear. Él, con su marquesado recién estrenado, acudió sin Mery, que solo 48 horas después dio a luz a su segundo hijo.

