Rafa Nadal y Xisca Perelló ya son padres de su segundo hijo: el nombre y el homenaje más especial

Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres por segunda vez. Según adelanta Última Hora, el bebé llegó al mundo el pasado jueves 7 de agosto. Fieles a su discreción, el tenista y la empresaria han mantenido la noticia en la más estricta intimidad y no ha sido hasta este sábado cuando han abandonado el hospital, arropados únicamente por sus familiares más cercanos. Sin fotos, sin grandes alardes y con la misma serenidad que siempre ha caracterizado su vida fuera de las pistas.

El pequeño se llama Miquel, un nombre muy especial para el Marqués de Llevant de Mallorca y su esposa. Es un homenaje al padre de Mery, fallecido en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad. Un gesto que mantiene vivo su recuerdo en un momento especialmente dulce para el matrimonio. Y es que ahora, con Nadal ya retirado de la élite del tenis, puede dedicarse sin prisas ni viajes a su papel más importante: el de padre.

A diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, que fue más complicado para Xisca —como todos conocen cariñosamente a la mujer del tenista—, esta vez todo ha ido rodado. La recuperación ha sido rápida y positiva, lo que le ha permitido volver a casa en tiempo récord. Durante estos días en el hospital, solo los familiares más directos han podido conocer al nuevo miembro de la familia, en coherencia con la férrea discreción que siempre ha protegido el universo Nadal-Perelló.

El pasado lunes 4 de agosto, los Reyes Felipe VI y Letizia presidieron en el Palacio de Marivent la tradicional recepción de verano, donde recibieron a las autoridades y personalidades baleares del momento. Entre los invitados destacó Rafa Nadal, que acudía por primera vez a esta cita como flamante Marqués de Llevant de Mallorca. El tenista, impecable y sonriente, asistió sin la compañía de su mujer, Xisca Perelló, ausente por un motivo más que justificado: estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo.