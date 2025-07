Rafa Nadal (39 años) explica cómo ha cambiado su dieta tras dejar el tenis: "He consumido geles..."

Rafael Nadal (39), recién retirado del circuito profesional, felicitaba efusivamente a comienzos de este mes a Carlos Alcaraz, que le releva al mando del tenis mundial y en concreto como emperador de Roland Garros, competición en la que el deportista manacorí proclamó 14 veces ganador. Aquellos fueron tiempos felices para él, aunque ahora tampoco se queja. Lejos de la competición, encuentra en su villa en Playa Nueva Romana, en República Dominicana, el refugio perfecto para su nueva etapa vital. También en su familia. En 2022, nació su primer hijo, Rafa, fruto de su matrimonio con Mery Perelló. Ahora, esperan el segundo hijo. Esto, de alguna manera, también ha afectado a sus hábitos.

El extenista lo contó en el podcast Con mucho De..., donde personalidades diversas charlan mientras pedalean en una bicicleta estática. Cuantos más kilómetros hacen, más dinero recaudan para los programas solidarios de la Fundación Rafa Nadal y la Fundación Cantabria Labs. El deportista fue el primer invitado. "Yo creo que mi forma de ver la vida no ha cambiado, porque yo siempre he sido una persona a la que le han encantado los niños; pero bueno, la forma de vivir sí que la cambia un poquito. Tienes una responsabilidad distinta", avanzó.

El de Manacor subrayó que, tras dejar la raqueta y poner el foco en los suyos -y en sus negocios-, sus prioridades se transformaron. Eso sí, su forma de ver la vida "no ha cambiado": "Siempre he sido una persona a la que le han encantado los niños; pero bueno, la forma de vivir sí que la cambia un poquito. Tienes una responsabilidad distinta". Una muestra de ello es que ahora madruga gracias a "un despertador natural", su hijo. "No hay rutina, pero me gusta organizar el día para pasar tiempo en casa. Me gusta ir a buscar al niño al cole, lo hago todas las veces que puedo e intento que las reuniones, el trabajo y eso, por las mañanas".

Rafael Nadal, durante su despedida en su despedida del tenis, en octubre de 2024. Foto: GTRES

En cuanto a su relación con el deporte, comentó que entrena tres días a la semana para "proteger las rodillas y la parte de los hombros". De esta manera, hace "un poco de todo": fuerza, cardio y resistencia. "Entreno de 8.30 a 10.00 de la mañana, porque si lo dejo para última hora, siempre hay excusas para no cumplir, así que prefiero empezar el día sabiendo que voy a hacer eso". Además, ha vuelto a jugar a fútbol y sale más que nunca a navegar. Es algo que le da "libertad y tranquilidad".

Sobre su alimentación, Nadal comentó que mejoró su alimentación ya bien entrada su carrera, aunque nunca fue demasiado estricto. Sí recurre a suplementos alimenticios para mejorar su rendimiento: "He consumido geles y los sigo consumiendo, antes de entrenar y durante el entrenamiento, porque me da una sensación de energía que me gusta. Después, el magnesio lo voy utilizando para recuperación y también para sentirme bien. Y me gusta el producto de articulaciones, lo tomo cada mañana". Disfruta ocasionalmente de cocinar, especialmente platos típicos de Mallorca como el arroz y la sopa de pescado.

Xisca Perelló y Rafael Nadal. Foto: GTRES