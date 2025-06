Rafael Nadal y su esposa, Xisca Perelló, acaban de entrar oficialmente en la nobleza española. Este jueves, el rey Felipe VI le concedió al tenista el título de marqués de Llevant de Mallorca, el primero de su reinado que no responde a la sucesión de títulos ya existentes, sino que se otorga por méritos personales. Junto a Nadal, otras cinco destacadas figuras han sido reconocidas: la nadadora paralímpica Teresa Perales, la cantante Luz Casal, el bioquímico Carlos López Otín, la fotógrafa Cristina García Rodero y Jaime Alfonsín, exjefe de la Casa del Rey.

Se trata de un gesto que marca un cambio de etapa en el reinado de Felipe VI, quien durante sus diez primeros años de reinado se había abstenido de otorgar nuevos títulos nobiliarios. La decisión se produce en el contexto del XI aniversario de su proclamación como monarca, y según ha informado Zarzuela, busca destacar la excelencia de estas personalidades "al servicio de la Corona o en los ámbitos del pensamiento, la cultura, la ciencia, las artes y el deporte".

¿Qué significa realmente convertirse en marqués o marquesa?

Contrario a lo que podría pensarse, ostentar un título nobiliario en la España actual no conlleva derechos políticos ni privilegios legales. Tampoco supone ningún coste económico para quien lo recibe. El título es honorífico y simbólico, y no implica el pago de tasas ni mantenimiento de propiedades históricas (a menos que el título estuviera vinculado a un señorío real, lo cual no es el caso de los títulos otorgados esta semana).

En el caso de Rafa Nadal, el título tiene carácter hereditario, lo que significa que, en el futuro, podrá ser transmitido a sus descendientes. Lo mismo ocurre con los títulos otorgados a Teresa Perales, Luz Casal, Cristina García Rodero y Jaime Alfonsín. El único título con carácter vitalicio, es decir, no transmisible, es el marqués del Castillo de Lerés, que ha sido concedido al bioquímico Carlos López Otín. Esto implica que el título se extinguirá con su fallecimiento.

Además, los cónyuges de quienes ostentan el título adquieren automáticamente el tratamiento de marqués o marquesa consorte. En este caso, Mery Perelló, esposa de Rafael Nadal, será conocida como marquesa consorte de Llevant de Mallorca. Esta distinción, sin embargo, no implica ningún reconocimiento legal adicional ni tampoco conlleva responsabilidades u obligaciones formales.

¿Conlleva alguna obligación o compromiso?

No. Los títulos nobiliarios actuales no suponen ninguna carga fiscal, ni administrativa, ni deber formal hacia la Corona o el Estado. Son reconocimientos puramente simbólicos. Aunque tradicionalmente se esperaba de los nobles un comportamiento ejemplar, en la práctica moderna, no existe un código de conducta obligatorio vinculado al título.

¿Se puede retirar un título nobiliario?

Sí. El Rey puede revocar un título nobiliario bajo ciertas condiciones. Esto se hace por Real Decreto, generalmente tras una causa suficientemente justificada, como una conducta contraria a los valores constitucionales o a la dignidad que se supone asociada al título.

Un ejemplo conocido fue la retirada en 2015 del título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI. El entonces monarca actuó tras el escándalo judicial del caso Nóos, que implicaba tanto a la infanta como a su esposo, Iñaki Urdangarin. Aunque la infanta no fue condenada penalmente, el Rey decidió retirarle el título por la afectación que había causado a la imagen de la Corona.

Además del caso de la infanta, recientemente se eliminaron 33 títulos nobiliarios vinculados al franquismo tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. Esta norma prohibió expresamente la exaltación del régimen franquista, lo que implicó la supresión de títulos como el ducado de Franco o el marquesado de Arias Navarro. Algunos de ellos habían sido otorgados por el propio dictador, mientras que otros los había concedido el rey Juan Carlos en los primeros años de su reinado.

¿Cuántos títulos nobiliarios existen en España?

Actualmente, en España hay 2.672 títulos nobiliarios en vigor, que ostentan 2.199 personas. Algunos datan de siglos atrás, como los ducados de Alba, Medina Sidonia o Medinaceli, mientras que otros han sido concedidos en tiempos recientes. Durante los 38 años de reinado de Juan Carlos I, se otorgaron 54 títulos a personajes destacados del mundo de la política, la ciencia, el arte o el deporte, entre ellos Salvador Dalí, Josep Tarradellas, Mario Vargas Llosa, Vicente del Bosque o Juan Antonio Samaranch.

También se hicieron usos simbólicos de los llamados "títulos de la Corona", como los ducados concedidos a sus hijas Elena y Cristina tras sus respectivas bodas.

Una nobleza renovada y simbólica

La decisión de Felipe VI de conceder estos títulos marca un antes y un después en su manera de interpretar la nobleza. Ha optado por reconocer trayectorias profesionales destacadas y comprometidas con la sociedad, en ámbitos tan diversos como el deporte, la ciencia, la música o la cultura. De hecho, la nota emitida por la Casa del Rey subraya que los galardonados son "referencias permanentes de valores que deben inspirar a nuestra sociedad".

Los títulos otorgados han sido:

- Marqués de Llevant de Mallorca, a Rafael Nadal (hereditario).

- Marquesa de Perales, a Teresa Perales (hereditario).

- Marquesa de Luz y Paz, a Luz Casal (hereditario).

- Marquesa del Valle de Alcudia, a Cristina García Rodero (hereditario).

- Marqués del Castillo de Lerés, a Carlos López Otín (vitalicio).

- Marqués de Alfonsín, a Jaime Alfonsín, exjefe de la Casa del Rey (hereditario y con Grandeza de España).