Álvaro Muñoz Escassi ha empezado el verano soltero. Tras finalizar Supervivientes, dio la sorpresa al romper con Sheila Casas después de unos meses con una vida sentimental aparentemente estable. De hecho, en Honduras presumía de novia, contaba anécdotas de su relación y no dejaba de besarse el dedo anular pensando en la hermana de Mario Casas. Sin embargo, la realidad dio un vuelco nada más aterrizar en España.

Apenas unos días después de su regreso, la relación se rompía sin que ninguno de los dos quisiera dar demasiadas explicaciones. "No tengo nada en contra de Álvaro, pero es mejor así", decía Sheila. Por supuesto, muchos hablaron de terceras personas involucradas en la ruptura, algo que los protagonistas han negado. Aun así, según indican a Informalia, este sí podría ser el motivo, aunque tanto Escassi como Sheila hayan dicho que no ha habido infidelidad. Tonteo parece que sí.

Al parecer, la razón por la que la hermana de Mario Casas decidió poner punto final a su relación con el jinete es que Álvaro podría haber tenido un encuentro con otra mujer a su regreso de Honduras, sin descartar que incluso hubiera ocurrido en la isla. Según fuentes cercanas, a Sheila le llegó la versión de que Álvaro habría tenido algo más que un simple tonteo con Laura Madrueño, la presentadora del programa. No afirmamos que esto haya ocurrido, solo reflejamos que es lo que algunas personas le comentaron a Sheila y que este podría haber sido el motivo de su decisión. Álvaro lo negó, y personas de su entorno aseguran desconocer si ha pasado algo entre él y Madrueño. Pero, como decimos, eso fue lo que le contaron a Sheila, sembrando en ella la duda.

Laura viajó recién separada

En esta última edición del concurso, la presentadora viajó a Honduras tras una reciente ruptura matrimonial. Laura se había casado en 2021 con el instructor de buceo Álvaro Puerto, con quien compartía su pasión por el mar y los viajes. Su matrimonio parecía idílico, pero antes de partir hacia Cayos Cochinos se supo que Laura y Álvaro habían decidido tomar caminos separados. Ella llegó a Supervivientes recién separada, volcada en su trabajo y con una sonrisa que no perdió ni en los días más duros de grabación. Hasta hoy no ha hablado públicamente sobre su ruptura, pero actualmente reside en casa de sus padres.

Nos cuentan que Álvaro y Laura se hicieron muy amigos en Honduras. Él es un hombre zalamero y resulta fácil coger confianza con él. De hecho, miembros del equipo técnico han comentado la buena sintonía entre el jinete y la presentadora: charlas, bromas y ese talante amable de Álvaro que tanto gusta. Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores del programa comenzaron a especular e incluso hablaron de un posible "roneo". Por supuesto, nadie de Mediaset, ni del programa ni de sus colaboradores ha hablado de ello públicamente; ni un comentario en ningún plató. ¿Por qué tanto silencio si no hay nada que ocultar?

Ya en España, se ha mencionado la fiesta que se celebró en una discoteca el día de la final. Allí estaban los tres: Álvaro, Sheila y Laura. Se dijo que, en ese lugar, la hermana de Mario Casas se enfadó porque Escassi desapareció durante un rato. Él lo negó, pero después de aquello, a Sheila le contaron lo de Laura Madrueño, y poco después se conoció la ruptura.