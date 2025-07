Álvaro Muñoz Escassi da pelos y señales de su enganche con Sheila Casas y de las causas de la ruptura: "Faltó empuje"

Álvaro Muñoz Escassi ha roto su silencio tras semanas de rumores y titulares sobre su vida sentimental. El jinete acudió este viernes al plató de ¡De viernes! para explicar su versión de los hechos, tanto sobre su reciente ruptura con Sheila Casas como sobre la polémica entrevista de su expareja María José Suárez. Lo hizo con tono sereno, pero visiblemente afectado: "Principalmente, vengo porque estoy bastante triste por la entrevista de María José. Tengo una familia", comenzó diciendo.

Sin embargo, las preguntas sobre su historia con Sheila Casas eran inevitables. Hace apenas unas semanas, la hermana de Mario Casas anunciaba públicamente la ruptura pocos minutos después de que Escassi hablase con naturalidad de su relación en el programa Tardear. "Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo", escribió ella en Instagram, marcando así el final de una relación que había despertado gran interés mediático. Poco después, el propio Escassi compartía su versión en redes sociales con un mensaje cargado de filosofía emocional: "El tiempo lo cura todo. Hay amores que se olvidan y amores que duran toda la vida. Y claro, hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que estar en ese momento, para quizás no quedarse, pero sí enseñarte algo y seguir cada uno su camino".

Las verdaderas razones del final de su relación con Sheila: "Faltó empuje"

Durante su intervención en televisión, Escassi detalló por primera vez las verdaderas razones del final de su relación con Sheila. "Fue un día que nos enfadamos, los dos dijimos cosas… y luego ejecutamos. Ha faltado ganas de querer estar, de luchar un poquito, porque realmente no ha pasado nada grave entre nosotros", confesó. El jinete reconoció sentirse todavía enamorado: "Si hay alguien más enamorado soy yo. Pero hubo una discusión por temas en los que no estábamos de acuerdo, y eso nos descolocó". Escassi quiso dejar claro que no hubo terceras personas ni traiciones, sino una desconexión emocional que se fue haciendo evidente con el tiempo. "Faltó empuje, ese punto de querer pelear por la relación. Y cuando eso no está en equilibrio, es difícil seguir", añadió.