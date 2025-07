María Jesús Suárez habla sin tapujos de su ex Álvaro Escassi tras su ruptura con Sheila Casas: "Prefiero no tenerlo como enemigo"

La ruptura entre el jinete y la hermana abogada de Mario Casas ha caído como un jarro de agua fría. Después de que los dos mostraran su amor por todas partes, y él enviara mensajes de súper enamorado desde Supervivientes, donde estuvo tres meses, parecía que lo suyo iba viento en popa. De eso ya solo queda una ligera sombra de la intensidad con la que vivieron su romance, de apenas 7 meses. Al parecer, la relación no ha cuajado como esperaban, no por falta de amor y pasión, si no por estabilidad, tal y como contó la amiga del ex de Lara Dibildos hace unos días. Eso sí, hay quien sigue hablando de una posible infidelidad, como su ex, María Jesús Suárez, que se ha sentado en DeViernes para contar cómo en sus historias con él se repiten los mismos patrones.

"Los motivos de la ruptura con Sheila los sé porque son los mismos que la mía", ha comenzado diciendo la modelo. Durante la entrevista, ha reconocido que no fue capaz de poner límites con Escassi, algo que le ha pesado con el tiempo. También ha dejado claro, en varias intervenciones, que había temas que prefería no tocar por miedo: "No quiero tener problemas con Álvaro. Prefiero no tenerlo como enemigo", ha confesado.

"Existe un Álvaro que no conocí", ha asegurado María Jesús. En ese momento, Terelu Campos no ha dudado en intervenir: "Y al que le tenéis miedo", ha apuntado la presentadora. Suárez, sin titubeos, ha asentido: "Sí".

Sobre los patrones repetitivos de su ex, ha comentado que él siempre sigue el mismo discurso, "con el agravante de que no para de comparar sus relaciones actuales con las anteriores", ha afirmado.

La ex miss también se ha referido al reciente reencuentro que tuvo con Álvaro, hace unas semanas en un restaurante de Madrid. La diseñadora cenaba tranquilamente cuando el jinete apareció acompañado de Sheila, su entonces pareja. Un encuentro que, según ha contado, no tuvo final feliz: "El perdón nunca ha llegado, solo reconoció que se portó mal", ha sentenciado.