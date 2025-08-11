Cayetana Guillén Cuervo, tras hacer público que fue violada de niña: "No quiero hablar de eso fuera del contexto donde lo hice"

Es una habitual de la gala solidaria de Starlite y este año encima tuvo como misión copresentar la ceremonia junto a la argentina Valeria Mazza. Con un elegante vestido negro palabra de honor y su larga melena rubia, la actriz y presentadora posó ante los medios junto a su marido e hijo. Con ella pudimos hablar de su actualidad más inmediata y de todo lo que viene de cara al próximo curso.
Guillén Cuervo confesó que Marbella "son los recuerdos de mi infancia y adolescencia. Entre Marbella, San Pedro Alcántara y Estepona siempre he veraneado en esta zona. Luego con los años me fui a Ibiza pero ahora estoy volviendo a mis raíces".
Cayetana siempre ha sido una mujer muy celosa de su intimidad, aunque en los últimos tiempos se muestra más abierta a dar a conocer aspectos de su vida que nunca antes había compartido. Se lo recuerdo a raíz del podcast No te lo Cayes, donde entrevista a muchos colegas o influencers y habla sin tapujos de la sexualidad y otras facetas de la vida.
"Estoy en un momento de mi vida en que necesito llamar a las cosas por su nombre y que mis amigos referentes cuenten al mundo cómo construyeron su identidad para que la gente entienda que, aunque sean un personaje público, tienen también sus desesperaciones y heridas y eso hace que todos estemos más cerca y se hable de la realidad", comenta.
"Evidentemente hablamos de muchos temas, pero me centro también en la sexualidad, ya que sigue siendo una asignatura pendiente, y en hacerlo de una manera didáctica a través de las redes". Cayetana remarca la importancia "de poner las cosas en su sitio y darles su nombre", añade la actriz, que en su podcast cuenta con el patrocinio de Platanomelón, la marca de bienestar íntimo.
Días atrás, Cayetana utilizó su podcast precisamente para hacer una revelación tan dura como contar la violacion que sufrió cuando apenas tenía seis años. "No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los 6 años yo había sufrido una violación. Lo conté más suave de lo que era, pero fue como la manada. Ocho tíos. Y no lo he especificado pero, quiero decir, se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron", dijo.
Evidentemente, después de esta confesión tan dura y tras contar que ha sido gracias a la terapia cuando ha podido salir de ese nudo y entender cómo le había afectado en su vida y en sus relaciones, le pregunto por las consecuencias de haber sido tan sincera y su respuesta es muy clara. "Te agradezco y respeto lo que me dices pero no quiero hablar de ese asunto fuera del contexto donde lo hice. No quiero darle más bola", adelanta, tras tomar esta medida seguramente por evitar que algo que fue doloroso y le ha costado superar con el tiempo pueda convertirse en un asunto mediático que se malinterprete fuera de su contexto. Es entendible. Cayetana ya lo había relatado una vez anterior pero no de una forma tan clara.
