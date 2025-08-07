Cayetana Guillén Cuervo, sobre la violación que sufrió con 6 años: "Cuando lo conté fue suave, pero fue una manada con ocho tíos hostiándome"

Cayetana Guillén Cuervo se ha abierto en el podcast que ha estrenado recientemente, No te lo Cayes, en cuya primera entrega habló de sexualidad y otros temas con Pablo Alborán. En la segunda entrega, a la que acudió la física y divulgadora Alba Moreno, la actriz de 56 años ha recordado el episodio más duro de su vida: la agresión sexual que sufrió cuando era una niña de 6 años, de la cual habló por primera vez a principios del año pasado recibiendo un gran respaldo de familiares, amigos, compañeros de profesión y seguidores de su carrera.

En este podcast, que gira en torno a la sexualidad, las relaciones y el bienestar, la Presidenta de Academia de las Artes Escénicas de España desde enero de 2022 trata con su entrevistada los abusos sexuales que Moreno también sufrió durante su infancia (el familiar que lo hizo acabó en prisión después por otro asunto) y que han condicionado el resto de su vida. "Sin pretender convertirnos en la bandera de nada, ni un me too ni nada", la hija de Gemma Cuervo ha vuelto, al hilo de su invitada, a relatar su propia pesadilla.

En primer lugar, recuerda cómo contó lo ocurrido por primera vez en público: "Yo haciendo Pandataria [obra de teatro], hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los 6 años yo había sufrido una violación".

Y detalla: "Lo conté más suave de lo que era, pero que fue como la manada. Ocho tíos. Y no lo he especificado pero, quiero decir, se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron".

En los últimos años, la actriz de El Ministerio del Tiempo lo ha podido contar e incluso abordar con especialistas de la salud mental: "La psicóloga me dijo que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir. Yo siempre he tenido un carácter muy alegre, una actitud y una energía muy llena de todo. Yo solté eso, se me colocó en algún lugar del cuerpo, he empezado a atar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso. Todo". E insiste: "Mis relaciones personales, mis bloqueos sexuales, mis relaciones de pareja, mis relaciones de trabajo. Todo".

En este sentido, Cayetana explica también: "Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo con mi físico... Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a estudiar y a trabajar. A sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena porque en lo otro no. Entonces, hostias, tengo un cabreo con la vida tía... Me da un coraje que flipas".