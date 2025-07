Pablo Alborán, más allá de hombres: "En la cama también me lo puedo pasar y me lo he pasado muy bien con una mujer"

Fue en junio de 2020, cuando lentamente salíamos de los meses más duros de la pandemia, cuando Pablo Alborán (36) sorprendió con aquel vídeo en el que hablaba por primera vez de su orientación sexual: "Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Estoy aquí para contaros que soy homosexual". En varias ocasiones después, el cantante ha hablado del motivo por el que decidió hacer aquel vídeo tan comentado. Y ahora, cinco años después, ha realizado otras confesiones.

Lo ha hecho en el podcast que estrena estos días Cayetana Guillén Cuervo, en los últimos meses noticia también por su metedura de pata a la hora de hablar de Amaia Montero, lo que le costó el unfollow de la madrina de su hijo en redes. En su entrevista con la actriz, el cantante de Quién ha dicho: "Me gusta el amor, me gusta la pareja. De hecho, me encanta. El sexo me encanta también. Pero también soy una persona que tiene la mente muy abierta y que pienso que sexualmente con una mujer también me lo puedo pasar muy bien".

Y ha insistido en No te lo cayes, como así se llama el programa de la hija de Gemma Cuervo: "Me lo he pasado muy bien. Te quiero decir, esos pensamientos pues a lo mejor no corresponden con lo que la gente piensa que soy". Y sobre si se siente bien con una persona al lado, ha explicado también: "Me he dado cuenta de que también tengo un lado un poquito más tradicional de que me gusta la pareja, me gusta la sensación de exclusividad y eso no es de ser un carca".

Los amores de Pablo Alborán

Fue a mediados de 2023 cuando conocimos que el malagueño había roto con la última relación que se le conocía. Salía con un banquero de su edad con el estuvo unos dos años. El nombre de Pelayo Díaz (39) también ha resonado con fuerza. Algo de lo que ninguno de los dos ha hablado nunca. Hace un par de semanas, cuando al diseñador le preguntaron nuevamente al respecto, esta vez en De Viernes, dijo: ''No es un tema que yo esté preparado para hablar ahora''. Y el ex concursante de Supervivientes añadió: ''Creo que cada uno tiene un momento para hablar, para abrir como un capítulo de su vida y hasta ahora no veo que sea el momento de hablar de eso. Igual no lo va a ser nunca porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo''.