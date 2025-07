El verano se le ha complicado al ex de Lara Dibildos, recién llegado de Honduras tras su paso por Supervivientes, donde quedó segundo por detrás de Borja González. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo y sin frenos: primero su inesperada ruptura con Sheila Casas; ahora, una nueva demanda de Valeri Cuéllar, la amante que 'provocó' la separación entre el jinete y María José Suárez el año pasado.

¿El motivo? Las últimas declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi, que acudió el pasado viernes al plató de Santi Acosta y Bea Archidona para hablar sobre su nueva situación sentimental. Entre una pregunta y otra, salió a colación el tema de Valeri, la mujer 'trans' con la que mantuvo un encuentro sexual que llegó a los titulares en 2024: ella le reclamaba dinero por sus servicios; él aseguraba que no 'contrató' nada y que ella solo se aprovecha de la situación. Unas acusaciones en las que insistió el pasado viernes y que no han hecho ninguna gracia a Valeri: "Está harta de que Álvaro diga que lo extorsiona". Tal es su enfado que, según Leticia Requejo, la brasileña ha tomado medidas contra el jinete a primera hora de este lunes, acudiendo a comisaría para interponer una demanda civil contra él.

Esta es ya la segunda demanda de Valeri contra Escassi, pues el año pasado emprendió medidas legales contra el empresario por revelación de secretos y vulneración del derecho al honor, tras haber expuesto mensajes íntimos y detalles personales de su relación sexual. Él, por su parte, la denunció a ella por chantaje y extorsión, algo de lo que se arrepiente, según confesó el pasado viernes.

Ataques contra Sheila Casas

Parece que Valeri, que también prestó sus servicios al ex ministro Ábalos, llegó a la vida de Escassi para quedarse y no precisamente para bien, porque tras provocar la ruptura entre María José Suárez y el jinete, también ha sido señalada como una de las causantes de la separación entre Álvaro y Sheila Casas. "Sabía que era una payasada. La payasada se acabó ya, el nidito de amor se terminó", dijo Valeri en Fiesta.

"Esa ruptura ya se veía venir porque ella entró en un terreno turbio que al final no pudo con eso y vienen ahora las consecuencias. Que la hermanita Casas no me nombre ni opine de mí porque no me voy a quedar callada y le voy a tirar fuerte", apostilló.