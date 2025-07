Lara Dibildos desmiente a María José Suárez tras sus palabras sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Lo conozco desde hace 20 años"

La polémica en torno a Álvaro Muñoz Escassi sigue generando titulares tras las recientes declaraciones de María José Suárez. La modelo, que mantuvo una relación con el jinete, sorprendió el pasado viernes en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona al asegurar públicamente que Lara Dibildos nunca llegó a convivir con Escassi y que, además, él se habría sometido a una terapia especial tras su ruptura. Estas afirmaciones no han tardado en recibir respuesta por parte de la actriz.

Lara, visiblemente tranquila, ha aclarado este lunes en TardeAR cuál su postura, desmintiendo las declaraciones de María José Suárez. "Yo conozco a un Álvaro de hace 20 años, tenemos un hijo, se hace una relación más estrecha. Claro que le conozco. Le he conocido en los buenos momentos, en los malos y en los regulares", ha afirmado la actriz, dejando entrever que su vínculo con Escassi es estrecho y que lo conoce perfectamente.

Asimismo, respecto a la entrevista de María José, Dibildos ha sentenciado que hay que ser más consecuente cuando denuncias ciertas actitudes en un programa de televisión. "Me parece que, cuando estás en un programa de televisión denunciando unas actitudes, me parece que hay que irse a un juzgado cuando además ni siquiera explicas cuáles son esas actitudes. Lo dejas todo en el aire y Álvaro tiene un hijo. Le preguntan a mi hijo si su padre hace cosas en la intimidad", ha afirmado.

En este contexto, a pesar de sacar la cara por el jinete en varias ocasiones, Lara ha afirmado que "no" es la "defensora" de Álvaro. "Él tiene boca y se sabe defender perfectamente. Creo que a partir de ahora ya....no es que dimita, pero no quiero venir a televisión para estar defendiéndolo de todo. Él sabrá lo que quiere hablar y lo que no", ha manifestado.

Hay que recordar que Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos mantuvieron una relación sentimental a principios de los años 2000. Fruto de esa relación nació su hijo Álvaro, el único que tienen en común. Aunque su historia de amor no perduró en el tiempo y terminaron separándose poco después, ambos han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo.