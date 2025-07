Jorge Javier Vázquez saca el látigo contra Montoro y José María Aznar: "Mal asunto"

Cristóbal Montoro está en el centro de un escándalo judicial que podría marcar un antes y un después en la relación entre la política y los organismos de control fiscal en España. La Fiscalía Anticorrupción ha alertado al juez que instruye la causa de una posible red de tráfico de información privilegiada desde la Agencia Tributaria hacia el despacho del entonces ministro. Entre los afectados figuran figuras políticas, empresariales y mediáticas, pero también celebridades como la baronesa Carmen Thyssen y el tenista Rafa Nadal. Jorge Javier Vázquez, que hace unos días también se pronunció acerca de la polémica que azota al Gobierno de Pedro Sánchez sobre Ábalos y Koldo, ha hablado al respecto.

"El escándalo de Montoro me tiene la cabeza frita. Mal asunto. El Cristóbal Montoro imputado es el mismo que en su día abroncó a los españoles por vivir por encima de sus posibilidades", escribe el presentador de Telecinco al comienzo de su blog en Lecturas. Y lamenta: "Según todos los indicios sacó pasta por un tubo favoreciendo a diversas empresas que se vieron beneficiadas por leyes específicamente dirigidas a pagar menos impuestos. Casi nada".

El presentador de El Diario de Jorge, que se encuentra de vacaciones fuera de España tras una temporada en la que poco a poco fue subiendo en audiencias, ha valorado este miércoles: "'Hecha la ley, hecha la trampa'. El refranero español siempre sentenciando. No es buena noticia la imputación de Montoro porque se resiente la debilidad del sistema y se ahonda en la creencia de que, en España, 'quien tiene padrino se bautiza'. Otra vez a vueltas con el refranero".

El de Badalona prosigue con unas palabras para la actual oposición: "He leído un tuit de Benita asegurando que Feijóo no llegaría nunca a gobernar el país. Desconozco si lo escribe como votante socialista o como vidente pero lo cierto es que cuando parecía que estaba acariciando la presidencia con la punta de los dedos –Feijóo, no Benita– viene Montoro a destrozarle el sueño".

Para José María Aznar también tiene unas palabras. Él fue el presidente del Gobierno cuando Cristobal Montoro era Ministro de Hacienda entre 2000 y 2004: "En toda esta historia no dejo de pensar en Aznar, que en el último congreso del PP se presentó como un líder limpio de polvo y paja en cuanto a corrupción se refiere. Como le debían parecer poco los casos de Rato, Zaplana o Mata la cruda realidad amenaza con añadirle el de Montoro. Póker".

Y sentencia: "He llegado a pensar que Aznar no sabe que es Aznar. Que se levanta cada mañana pensando que es otra persona. Porque si fuera consciente de quién es y de su legado sería incapaz de seguir dictando clases magistrales de ética. Si Kafka estuviera hoy vivo le haría una serie y la vendería a una plataforma".