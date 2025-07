La madre de Michu pone el grito en el cielo y pide a su hija Tamara y a Gloria Camila que se calmen: "Las descalificaciones entre las dos son una vergüenza"

La tensión entre la familia de Michu —que falleció el pasado 8 de julio a los 33 años por una enfermedad congénita— y los Ortega Cano ya está al límite. Así lo confirma Inma, la madre de Michu, que está cansada de ver el tira y afloja entre su hija Tamara y Gloria Camila por la polémica de la custodia de la pequeña Rocío, la hija de Michu y José Fernando Ortega Cano.

Así lo confirman fuentes del entorno a La Razón: "Su madre, Inma, le ha pedido que cese de insultar y arremeter contra los Ortega; tal y como están las cosas, la situación se está volviendo inaguantable. Las descalificaciones entre ambas partes son una vergüenza", aseguran.

Todo esto surge después de que este jueves Tamara regresara al plató de TardeAR para responder a las advertencia judicial de Gloria Camila, quien le avisó que emprendería acciones judiciales si seguía atacándola. A lo que la hermana de Michu contestó: "Es verdad que yo me alteré, pero porque vi que ella fue la que insultó. Yo vine el 11 de julio de buena, pero me ofrecieron la oportunidad de hablar aquí y vengo como me da la gana, igual que ella", espetó de primeras. Y siguió diciendo: "Cuando me siento, lo único que pido es que no se pierda el vínculo. Yo, por mí, si tengo que pedirle disculpas por mis formas… lo he llegado a pensar, pero si ella va a tomar medidas, yo también tengo vídeos donde ella me insulta, y también titulares. Ella fue la que entró insultando y yo le hablé bien, solo expuse una cosa. Por mi parte pido disculpas, es verdad que me enfrasqué un poco, habían pasado unos días…", se disculpó, finalmente, a regaña dientes.

Rocío Flores arropa a Gloria Camila en su visita a su sobrina en medio de la polémica

Gloria Camila ha viajado este viernes hasta Arcos de la Frontera para reencontrarse con su sobrina Rocío después del fallecimiento de Michu a los 33 años la semana pasada. La hermana de José Fernando ha viajado a pesar de las diferencias que mantiene con la tía de la menor, Tamara, que este viernes se sienta en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Rocío Flores y Gloria Camila

Y hasta Cádiz también ha viajado Rocío Flores para estar junto a la hija de Michu y su tía Gloria Camila, demostrando así la unión tan irrompible que tiene con ella en estos momentos en los que la familia Ortega Cano está en boca de todos.