La cantante María Peláe habla alto y claro sobre la polémica que rodea a Melody: "Cada uno lleva sus discursos a su terreno"

La cantante folclórica María Peláe (35) está de estreno. Su nuevo disco, El Evangelio, que lanzó el pasado 23 de mayo, promete ser todo un descubrimiento y llega acompañado de colaboraciones tan potentes como María José Llergo, Jedet o Falete. Tras su paso por el Benidorm Fest, donde compartió algún que otro momento con Melody, la artista habla sin tapujos de su experiencia y del paso de la cantante de Esa diva por Eurovisión.

"Fue intensa y encima me coincidió haciendo teatro. Salí muy contenta, porque mi único, pero para presentarme al Benidorm Fest fue que me presentaba si era con Remitente. Son muchas semanas de trabajo fuerte", ha explicado en una entrevista en Mundo deportivo.

Sobre si su ilusión estaba en Basilea, ha dicho: "Creo que, por lo general, cuando te presentas al Benidorm Fest, ir a Eurovisión es algo que puede ocurrir, pero es tanta la exigencia y la presión de que salga bien allí que no lo piensas. A quien le ha tocado lo ha pensado luego, es ir por pasos. Que llega a salir lo de ir a Eurovisión, pues genial, que no, pues hice lo que quería hacer. No volvería a presentarme al Benidorm Fest ahora mismo, no está en mis planes".

También ha opinado sobre la actuación de su compañera Melody en Eurovisión: "Toda mi casa la tenía adornada. Cuando empezaron las puntuaciones me eché una cerveza y lo dejé de ver. Aplaudí muchísimo su actuación, le mandé un mensaje. Todo lo que viene después, es como ya no era arte, pues pasé un poco la verdad... ".

Y ha añadido: "No he hablado con ella luego, no he querido darle por saco, bastante se le está dando por todos lados, cuando es algo completamente diferente a lo que ella es, ella es artista. Ha hecho un pedazo de actuación, ella no lo podía hacer mejor", ha reconocido.

Se ha mostrado muy crítica con todo el revuelo de las votaciones: "Todo lo demás, creo que es algo más externo al arte, que lo que es el motivo real. La gente está loca para que pase algo y llevarlo todo a los extremos, cada uno se lleva sus discursos a su propio terreno", ha asegurado.

"Lo que me pareció maravilloso es que decidiera irse a su casa con su hijo. Hay que vigilar lo que hay por detrás. Vamos a llevar una apuesta potente y los puntos, pues ya se verá. En Eurovisión nunca se sabe", ha expresado sobre la decisión de Melody de cancelar su agenda con RTVE tras su batacazo eurovisivo.