Sebastián Yatra cuenta el motivo de su ruptura con Aitana: "Eso nos pasó factura"

Aitana está de estreno con su nuevo álbum, Cuarto azul. Y curiosamente, su ex, Sebastián Yatra, también. El cantante de Tacones rojos, que hace apenas dos semanas lanzó su disco Milagro, ha aprovechado el revuelo mediático de su ex para compartir también una píldora, de 17 minutos, que resume a la perfección su nuevo álbum. Aunque ya hace tres años de su ruptura, la cantante de Mon amour y el artista colombiano sorprendieron hace unos meses con el lanzamiento de Akureyri, una canción que desató rumores de una posible reconciliación. Pero de aquello ya ha llovido, y ahora a la intérprete de Las Babys se la vincula sentimentalmente con el youtuber Plex, en lo que podría ser el inicio de una relación marcada por el escándalo. Ajeno a todo esto, Yatra ha hablado en una entrevista reciente sobre lo que vivió durante su ruptura con Aitana.

"Una relación tan pública y entre dos personas famosas es difícil que pueda sobrevivir a estar siempre bajo la lupa", ha dicho el intérprete en una entrevista para El Mundo. Y ha confesado: "Eso pasa factura a la relación, y a nosotros nos pasó".

"Que hablen de mi vida y de mis parejas tampoco es algo que me estrese. Son cosas que yo vivo como internas mías. Lo que digan desde fuera no me afecta, aunque a veces ha sido un poco agobiante", ha explicado.

Lo cierto es que la relación entre los artistas ha estado marcada por idas y venidas desde que se hiciera oficial a finales de 2022, cuando ella rompió con Miguel Bernardeau, el hijo de Ana Duato. Hasta donde se sabe, pues son muy recelosos de su privacidad, estuvieron juntos un año, rompieron, volvieron y luego dijeron que solo eran buenos amigos En la primavera de 2024, viajaron juntos a Islandia y grabaron Akureiry y, después, confirmaron su reconciliación en el cumpleaños de Aitana. Pero en ellos ha sido cierto lo de que segundas oportunidades nunca fueron buenas...